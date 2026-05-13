Suivi des Criquets et Sauterelles Maison Paris Nature Paris
Suivi des Criquets et Sauterelles Maison Paris Nature Paris mercredi 24 juin 2026.
Rendez-vous devant l’entrée principale de l’Arboretum de Paris, au 50 route de la Pyramide 75012 Paris.
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[Sortie]
Les mois de mai, juin, juillet, août sont la période d’activité des criquets et sauterelles sous leur forme adulte. Grâce à la méthode d’Attrapé-Relâché à l’aide de filets, venez découvrir les Orthoptères présents à Paris. Prêt de filets sur place.
Le mercredi 24 juin 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-24T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T14:00:00+02:00_2026-06-24T16:00:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
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