Suivi des Criquets et Sauterelles Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous devant l’entrée principale de l’Arboretum de Paris, au 50 route de la Pyramide 75012 Paris.

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

[Sortie]



Les mois de mai, juin, juillet, août sont la période d’activité des criquets et sauterelles sous leur forme adulte. Grâce à la méthode d’Attrapé-Relâché à l’aide de filets, venez découvrir les Orthoptères présents à Paris. Prêt de filets sur place.

Le mercredi 24 juin 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T14:00:00+02:00_2026-06-24T16:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv



Afficher la carte du lieu Maison Paris Nature et trouvez le meilleur itinéraire

