Saison 2026-2027 : ouverture des inscriptions Paris-Ateliers Paris

Vous pouvez connaitre votre tarif avant votre inscription, en cliquant ici.

Paris Ateliers propose près de 625 cours hebdomadaires dans plus de 100 disciplines artistiques. Alors n’hésitez plus et faîtes votre choix ! Tous nos ateliers sont disponibles ici.

Vous recherchez une discipline en particulier, vous souhaitez surtout un cours en soirée ou vous voulez trouver un atelier qui soit à proximité de chez vous ou de votre lieu de travail ?

Saison 2026–2027 : découvrez les nouveaux ateliers de Paris Ateliers



Pour la saison 2026–2027, Paris Ateliers enrichit son offre avec de nouvelles propositions artistiques et créatives, portées par des intervenant·es aux univers singuliers. Écriture, artisanat, pratiques textiles ou travail du volume : ces ateliers invitent à explorer de nouvelles formes d’expression, accessibles selon les disciplines aux débutant·es comme aux pratiquant·es plus expérimenté·es.

Art du nœud – Macramé : Tissez votre créativité en transformant le fil en œuvre textile.

Calligraphie japonaise : Transformez chaque geste en expression artistique et méditative.✍️ Écriture jeunesse : Créez des histoires qui prennent vie entre texte et image.

Écriture roman graphique : Donnez forme à vos idées en mêlant narration et univers visuel.

Modelage – modèle vivant : Sculptez le corps humain et révélez la force du volume.

Plumasserie : Faites naître des créations uniques à partir de la délicatesse des plumes.

Plissage : Donnez du relief au textile et explorez la puissance du pli.

Ouverture des inscriptions : lundi 8 juin 2026

Inscription uniquement sur notre site

⚠️ Places limitées — certaines sessions se remplissent vite !

Les inscriptions sont possibles durant toute la saison, dans la limite des places disponibles de chaque atelier.

Pour toutes questions concernant le contenu d’un atelier, nous sommes là pour vous répondre au 01 44 61 87 91 ou sur info@paris-ateliers.org !

Attention : Pour les ateliers d’Ébénisterie, de Restauration de meubles et de Restauration de tableaux, merci de nous contacter par mail à l’adresse inscriptions@paris-ateliers.org avant toute inscription.

En période de lancement des inscriptions et donc de forte affluence sur notre site internet, la mise à jour des places disponibles ne pourra se faire instantanément. Nous vous remercions de votre compréhension.

Les inscriptions aux ateliers à l’année, pour la saison 2026-2027 ouvrent le 8 juin 2026 !

Rendez-vous sur paris-ateliers.org

Du lundi 08 juin 2026 au dimanche 27 juin 2027 :

payant

L’inscription à un atelier dépend du tarif qui est fixé (A, B ou C) ainsi que de votre Quotient Familial !

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-08T02:00:00+02:00

fin : 2027-06-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Paris-Ateliers 7 rue Biscornet 75012 Paris

https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/ +33144618791 inscriptions@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers



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