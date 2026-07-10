Informations pratiques

La Shattarena #7 – Afro-Caribbean & Tropical vibes Party à La Bellevilloise !! La Bellevilloise Paris Lundi 13 juillet, 23h00

Ce 13 juillet fuego tropical all night long avec LA SHATTARENA ! Soirée muy caliente ambiance Tropical Sound-System pour un voyage torride vers les Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-13T23:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-13T23:59:00.000+02:00

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La Bellevilloise 19-21 rue Boyer – Paris 20 Paris



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