Les bibliothèques Musset et Germaine Tillion hors les murs Parc Sainte-Périne PARIS
Les bibliothèques Musset et Germaine Tillion hors les murs Parc Sainte-Périne PARIS vendredi 10 juillet 2026.
Quel que soit votre âge, venez nous rejoindre pour feuilleter, lire, découvrir et échanger au Parc Sainte-Périne, à côté de l’aire de jeux. Les bibliothécaires et les bénévoles de l’association L.I.R.E seront présents pour vous accueillir.
Annulation possible en cas de météo défavorable (pluie, canicule, etc.)
En juillet, retrouvez les bibliothécaires au parc Sainte Périne pour lire et écouter des histoires.
Du vendredi 10 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :
vendredi
de 10h30 à 12h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-31T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T10:30:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-07-17T10:30:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00;2026-07-24T10:30:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00;2026-07-31T10:30:00+02:00_2026-07-31T12:00:00+02:00
Parc Sainte-Périne 41, rue Mirabeau 75016 PARIS
Afficher la carte du lieu Parc Sainte-Périne et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Super Matinale Piscine Didot Piscine Didot PARIS 26 juin 2026
- Journée au domaine départemental de Sceaux et/ou visite du château Station Denfert-Rochereau (RER B) ou Entrée du Chateau à Sceaux Paris 26 juin 2026
- Chantier maraicher La Ferme de Paris PARIS 26 juin 2026
- Festival Solidays, Solidays, Paris 26 juin 2026
- Exposition Multiples & Signatures (Galerie 9e art-Paris) Galerie 9e art Paris 26 juin 2026