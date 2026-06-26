Les bibliothèques Musset et Germaine Tillion hors les murs Parc Sainte-Périne PARIS

Quel que soit votre âge, venez nous rejoindre pour feuilleter, lire, découvrir et échanger au Parc Sainte-Périne, à côté de l’aire de jeux. Les bibliothécaires et les bénévoles de l’association L.I.R.E seront présents pour vous accueillir.

Annulation possible en cas de météo défavorable (pluie, canicule, etc.)

En juillet, retrouvez les bibliothécaires au parc Sainte Périne pour lire et écouter des histoires.

Du vendredi 10 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :

vendredi

de 10h30 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-31T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T10:30:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-07-17T10:30:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00;2026-07-24T10:30:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00;2026-07-31T10:30:00+02:00_2026-07-31T12:00:00+02:00

Parc Sainte-Périne 41, rue Mirabeau 75016 PARIS



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