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Les bibliothèques Musset et Germaine Tillion hors les murs Parc Sainte-Périne PARIS

Les bibliothèques Musset et Germaine Tillion hors les murs Parc Sainte-Périne PARIS

Les bibliothèques Musset et Germaine Tillion hors les murs Parc Sainte-Périne PARIS vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Parc Sainte-Périne

Adresse : 41, rue Mirabeau

Ville : 75016 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Quel que soit votre âge, venez nous rejoindre pour feuilleter, lire, découvrir et échanger au Parc Sainte-Périne, à côté de l’aire de jeux. Les bibliothécaires et les bénévoles de l’association L.I.R.E seront présents pour vous accueillir.

Annulation possible en cas de météo défavorable (pluie, canicule, etc.)

En juillet, retrouvez les bibliothécaires au parc Sainte Périne pour lire et écouter des histoires.
Du vendredi 10 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :
vendredi
de 10h30 à 12h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-31T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T10:30:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-07-17T10:30:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00;2026-07-24T10:30:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00;2026-07-31T10:30:00+02:00_2026-07-31T12:00:00+02:00

Parc Sainte-Périne 41, rue Mirabeau  75016 PARIS


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