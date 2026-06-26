Sortie ornithologique pour les plus jeunes Maison Paris Nature Paris
Sortie ornithologique pour les plus jeunes Maison Paris Nature Paris vendredi 10 juillet 2026.
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.
Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Sortie]
Découvrez les espèces d’oiseaux qui fréquentent Paris en cette saison lors d’une sortie matinale. Prêt de jumelles sur place.
À destination des 8-14 ans, enfants accompagnés d’un adulte (inscription obligatoire).
Le vendredi 10 juillet 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T11:30:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite
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