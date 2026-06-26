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Sortie ornithologique pour les plus jeunes Maison Paris Nature Paris

Sortie ornithologique pour les plus jeunes Maison Paris Nature Paris

Sortie ornithologique pour les plus jeunes Maison Paris Nature Paris vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Maison Paris Nature

Adresse : Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

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[Sortie]

Découvrez les espèces d’oiseaux qui fréquentent Paris en cette saison lors d’une sortie matinale. Prêt de jumelles sur place.
À destination des 8-14 ans, enfants accompagnés d’un adulte (inscription obligatoire).
Le vendredi 10 juillet 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T11:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite


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