Quai 54 World Streetball Championship revient à Paris Stade Émile-Anthoine Paris

Du 10 au 12 juillet 2026, le Quai 54 World Streetball Championship fait son retour à Paris au Stade Émile-Anthoine, au pied de la Tour Eiffel.

Depuis plus de vingt ans, Quai 54 est un événement majeur du streetball international. Chaque été, il réunit à Paris des équipes masculines et féminines venues du monde entier, ainsi que des joueurs professionnels, amateurs et de nombreuses personnalités du basketball.

Pendant trois jours, les spectateurs pourront assister au Quai 54 World Streetball Championship, à un Dunk Contestréunissant des spécialistes internationaux, ainsi qu’à des DJ sets, des performances artistiques et des animations célébrant la culture urbaine.

L’édition 2026 propose également une journée dédiée à la nouvelle génération du basketball avec les compétitions THE ONE by Jordan Brand et Quai 54 Futures, mettant à l’honneur de jeunes talents français et internationaux.

À la croisée du sport, de la musique et de la culture urbaine, Quai 54 offre une expérience unique dans un cadre exceptionnel, au cœur de Paris.

Le Quai 54 World Streetball Championship revient à Paris du 10 au 12 juillet 2026 pour trois jours de compétitions, de culture urbaine et d’animations au Stade Émile-Anthoine.

Du vendredi 10 juillet 2026 au dimanche 12 juillet 2026 :

vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 22h00

payant

Billetterie disponible sur quai54.com. Les tarifs varient selon les formules proposées. Réservation recommandée en ligne.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-13T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T22:00:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T22:00:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T22:00:00+02:00

Stade Émile-Anthoine 9 rue Jean Rey 75015 Paris

https://quai54.com/ https://x.com/quai54wsc



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