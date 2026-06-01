Stage de boxe/MMA au stade Suchet Stade Suchet Paris
Stage de boxe/MMA au stade Suchet Stade Suchet Paris lundi 29 juin 2026.
Suite au gros succès de nos précédents stages, nous avons décidé d’organiser un nouveau stage pour les jeunes pendant la deuxième semaine des vacances de Pâques (Lundi 27 Avril au Jeudi 30 Avril).
-10h/12h : Renforcement musculaire dans la salle de musculation puis préparation physique en extérieur dans le stade Suchet ou en intérieur (selon la météo)
-12h/14h : Pause déjeuner avec possibilité de déjeuner sur place dans la salle de boxe pour ceux qui amènent leur panier-repas
-14h/16h : Initiation et perfectionnement boxe pieds/poings et MMA
Le prix pour le stage complet sera de 160 euros pour les gens extérieurs à l’A.S. Passy et 140 euros pour les adhérents de l’A.S. Passy.
Il sera aussi possible de payer à la séance (20 euros par séance).
Pour réserver sa place pour le stage, plusieurs possibilités :
-Appeler au 06 60 53 11 14
-Envoyer un mail sur aspassy75@gmail.com en précisant le nom, prénom et date de naissance du jeune
-Venir sur place récupérer un dossier d’inscription pour le stage
Le dossier d’inscription et les informations seront envoyés par mail à ceux qui en auront fait la demande.
Les stages A.S. Passy sont absolument uniques dans leur genre et très demandés. Ils sont dirigés par des professeurs exceptionnels.
L’A.S. Passy organise un nouveau stage dédié aux sports de combat pour les jeunes (11/16 ans) du 29 Juin au 3 Juillet 2026 dans sa salle de boxe du stade Suchet (Paris 16ème).
Du lundi 29 juin 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :
vendredi
de 10h00 à 16h00
jeudi
de 10h00 à 16h00
mercredi
de 10h00 à 16h00
mardi
de 10h00 à 16h00
lundi
de 10h00 à 16h00
payant
Le tarif est de 180 euros pour le stage complet ou bien 40 euros par journée.
Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-29T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-29T10:00:00+02:00_2026-06-29T16:00:00+02:00;2026-06-30T10:00:00+02:00_2026-06-30T16:00:00+02:00;2026-07-01T10:00:00+02:00_2026-07-01T16:00:00+02:00;2026-07-02T10:00:00+02:00_2026-07-02T16:00:00+02:00;2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T16:00:00+02:00
Stade Suchet 1, square Henry Bataille 75016 Stade Suchet – Salle de boxeParis
https://as-passy.com/news/view.html?article=297 +33660531114 aspassy75@gmail.com
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