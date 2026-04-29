Un spectacle entre écriture intime, stand up et cabaret musical Parc de Choisy PARIS
Un spectacle entre écriture intime, stand up et cabaret musical Parc de Choisy PARIS samedi 13 juin 2026.
1h20 • à partir de 14 ans • gratuit en espace public
Pourquoi existe-il un écart orgasmique ?
C’est la question que se pose une femme, entourée d’un groupe de
copaines tendres et flamboyants. Comedy club explosif, documentaire
théâtral, chorégraphie exaltée et feuilles mortes essoufflées… la
joyeuse bande est prête à tout pour lever les tabous, balayer les
injonctions, libérer les imaginaires et découvrir de nouveaux modèles
érotiques.
Humour frontal, poing levé et esprit en ébullition… le
public est plongé dans le tourbillon festif d’une quête de jouissance
aussi pudique que décomplexée.
+ 1 compagnie, 2 spectacles
Retrouvez ROSE Cie Notre Insouciance samedi 13 juin à 16h.
LA COMPAGNIE
La Cie Notre Insouciance est une compagnie de théâtre en espace public
dirigée par Juliette Hecquet, metteuse en scène, comédienne et
médiatrice culturelle.
Depuis 2018, Notre Insouciance travaille avec
une vingtaine d’artistes aux profils pluridisciplinaires : théâtre,
musique, danse, audiovisuel et plastique. Elle se plaît à se frotter
aux enjeux de la société avec poésie, ironie et insouciance.
Les
spectacles sont pensés pour l’échange et le partage dans des
tiers-lieux, des festivals et des espaces non dédiés tels que des
jardins, des écoles, des gymnases et des places publiques. À chaque
création, une occasion se dessine pour aller à la rencontre du public
et surprendre celles et ceux qui ne se pensent pas spectateur·ices de
théâtre.
Le récit d’une femme en quête d’orgasme. Une pièce engagée où la jouissance se dévoile dans toute sa splendeur et sa diversité : JOUIR de la Cie Notre Insouciance.
Le samedi 13 juin 2026
de 19h30 à 20h50
gratuit
RDV à 19h20 à la Caravane Rouge, Parc de Choisy, Paris 13 (lieu tenu secret)
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T23:50:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T19:30:00+02:00_2026-06-13T20:50:00+02:00
Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/jouir-cie-notre-insouciance +33146223371 reservation@2r2c.coop
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