Un spectacle entre écriture intime, stand up et cabaret musical Parc de Choisy PARIS

1h20 • à partir de 14 ans • gratuit en espace public

Pourquoi existe-il un écart orgasmique ? ,

C’est la question que se pose une femme, entourée d’un groupe de

copaines tendres et flamboyants. Comedy club explosif, documentaire

théâtral, chorégraphie exaltée et feuilles mortes essoufflées… la

joyeuse bande est prête à tout pour lever les tabous, balayer les

injonctions, libérer les imaginaires et découvrir de nouveaux modèles

érotiques.

Humour frontal, poing levé et esprit en ébullition… le

public est plongé dans le tourbillon festif d’une quête de jouissance

aussi pudique que décomplexée.

+ 1 compagnie, 2 spectacles

Retrouvez ROSE Cie Notre Insouciance samedi 13 juin à 16h.

VOIR LA PROGRAMMATION

LA COMPAGNIE La Cie Notre Insouciance est une compagnie de théâtre en espace public

dirigée par Juliette Hecquet, metteuse en scène, comédienne et

médiatrice culturelle.

Depuis 2018, Notre Insouciance travaille avec

une vingtaine d’artistes aux profils pluridisciplinaires : théâtre,

musique, danse, audiovisuel et plastique. Elle se plaît à se frotter

aux enjeux de la société avec poésie, ironie et insouciance.

Les

spectacles sont pensés pour l’échange et le partage dans des

tiers-lieux, des festivals et des espaces non dédiés tels que des

jardins, des écoles, des gymnases et des places publiques. À chaque

création, une occasion se dessine pour aller à la rencontre du public

et surprendre celles et ceux qui ne se pensent pas spectateur·ices de

théâtre.

Le récit d’une femme en quête d’orgasme. Une pièce engagée où la jouissance se dévoile dans toute sa splendeur et sa diversité : JOUIR de la Cie Notre Insouciance.

Le samedi 13 juin 2026

de 19h30 à 20h50

gratuit

RDV à 19h20 à la Caravane Rouge, Parc de Choisy, Paris 13 (lieu tenu secret)

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T23:50:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T19:30:00+02:00_2026-06-13T20:50:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/jouir-cie-notre-insouciance +33146223371 reservation@2r2c.coop



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