Apéritif et performance de poète.sse.s Le Dorothy Paris
Apéritif et performance de poète.sse.s Le Dorothy Paris samedi 13 juin 2026.
Apéritif et performance de poète.sse.s avec Juliette Manel, Benoît Conort et Denis Hirson.
Apéritif et performance de poète.sse.s avec Juliette Manel, Benoît Conort et Denis Hirson.
Le samedi 13 juin 2026
de 19h30 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-14T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T19:30:00+02:00_2026-06-13T22:00:00+02:00
Le Dorothy 85 bis rue de Ménilmontant 75020 Paris
https://duhautdescimesdeme.wixsite.com/my-site duhautdescimesdemenilmontant@gmail.com https://www.facebook.com/festivalduhautdescimes https://www.facebook.com/festivalduhautdescimes
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