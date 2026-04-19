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Apéritif et performance de poète.sse.s Le Dorothy Paris

Apéritif et performance de poète.sse.s Le Dorothy Paris

Apéritif et performance de poète.sse.s Le Dorothy Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : Le Dorothy

Adresse : 85 bis rue de Ménilmontant

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Apéritif et performance de poète.sse.s avec Juliette Manel, Benoît Conort et Denis Hirson.

Apéritif et performance de poète.sse.s avec Juliette Manel, Benoît Conort et Denis Hirson.
Le samedi 13 juin 2026
de 19h30 à 22h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-14T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T19:30:00+02:00_2026-06-13T22:00:00+02:00

Le Dorothy 85 bis rue de Ménilmontant  75020 Paris
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