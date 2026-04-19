Apéritif et performance de poète.sse.s Le Dorothy Paris

Apéritif et performance de poète.sse.s avec Juliette Manel, Benoît Conort et Denis Hirson.

Apéritif et performance de poète.sse.s avec Juliette Manel, Benoît Conort et Denis Hirson.

Le samedi 13 juin 2026

de 19h30 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-14T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T19:30:00+02:00_2026-06-13T22:00:00+02:00

Le Dorothy 85 bis rue de Ménilmontant 75020 Paris

https://duhautdescimesdeme.wixsite.com/my-site duhautdescimesdemenilmontant@gmail.com https://www.facebook.com/festivalduhautdescimes https://www.facebook.com/festivalduhautdescimes



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