STAGE DESSIN ET COLLAGE Ateliers SOUHAM Paris
STAGE DESSIN ET COLLAGE Ateliers SOUHAM Paris lundi 29 juin 2026.
À travers un processus de recherche et de création, chaque participant est invité à développer un projet personnel, aboutissant à une réalisation plastique en volume ou en bas-relief.
En s’appuyant sur des références artistiques et des démonstrations techniques, vous découvrirez différentes approches du collage et du travail en volume. Vous expérimenterez une grande diversité de matériaux (carton, tissus, fils, papiers…) et apprendrez à les manipuler, les transformer et les assembler pour construire des formes et des espaces.
Le stage alterne apports théoriques, temps d’expérimentation et accompagnement individuel. De la phase de recherche (croquis, maquettes) à la réalisation finale, vous serez guidé·e dans le développement de votre propre langage plastique.
Intervenante : Valérie Buffetaud
Nombre de places : 10 inscrits
Tarif : 430 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)
Tarif Formation professionnelle : 1120 €
Dates : du 29 au 02 Juillet 2026
Horaires : de 10h à 18h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.
Informations par email à l’adresse public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.
Ce stage propose une exploration sensible et expérimentale du dessin, du collage et de l’assemblage de matériaux variés.
Du lundi 29 juin 2026 au jeudi 02 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 10h00 à 18h00
payant
Tarif : 430 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-29T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-02T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-29T10:00:00+02:00_2026-06-29T18:00:00+02:00;2026-06-30T10:00:00+02:00_2026-06-30T18:00:00+02:00;2026-07-01T10:00:00+02:00_2026-07-01T18:00:00+02:00;2026-07-02T10:00:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00
Ateliers SOUHAM 3, place Souham – place Jeanne d’Arc 75013 Paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org
Afficher la carte du lieu Ateliers SOUHAM et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris 23 juin 2026
- Le football à travers le temps : expos photos à la Maison du Mexique Cité internationale universitaire de Paris – Maison du Mexique Paris 23 juin 2026
- Stage d’arts plastiques spécial ados association Arzazou PARIS 14 – PARIS 23 juin 2026
- Café-débat : maternités SOR Paris 23 juin 2026
- Restitution – En son(s) quartier 2025-2026 : le Fabuleux Bureau des Sons Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris 23 juin 2026