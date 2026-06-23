STAGE DESSIN ET COLLAGE Ateliers SOUHAM Paris

À travers un processus de recherche et de création, chaque participant est invité à développer un projet personnel, aboutissant à une réalisation plastique en volume ou en bas-relief.

En s’appuyant sur des références artistiques et des démonstrations techniques, vous découvrirez différentes approches du collage et du travail en volume. Vous expérimenterez une grande diversité de matériaux (carton, tissus, fils, papiers…) et apprendrez à les manipuler, les transformer et les assembler pour construire des formes et des espaces.

Le stage alterne apports théoriques, temps d’expérimentation et accompagnement individuel. De la phase de recherche (croquis, maquettes) à la réalisation finale, vous serez guidé·e dans le développement de votre propre langage plastique.

Intervenante : Valérie Buffetaud

Nombre de places : 10 inscrits

Tarif : 430 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

Tarif Formation professionnelle : 1120 €

Dates : du 29 au 02 Juillet 2026

Horaires : de 10h à 18h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations par email à l’adresse public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Ce stage propose une exploration sensible et expérimentale du dessin, du collage et de l’assemblage de matériaux variés.

Du lundi 29 juin 2026 au jeudi 02 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 10h00 à 18h00

payant

Tarif : 430 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-29T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-02T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-29T10:00:00+02:00_2026-06-29T18:00:00+02:00;2026-06-30T10:00:00+02:00_2026-06-30T18:00:00+02:00;2026-07-01T10:00:00+02:00_2026-07-01T18:00:00+02:00;2026-07-02T10:00:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00

Ateliers SOUHAM 3, place Souham – place Jeanne d’Arc 75013 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



Afficher la carte du lieu Ateliers SOUHAM et trouvez le meilleur itinéraire

