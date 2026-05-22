Restitution – En son(s) quartier 2025-2026 : le Fabuleux Bureau des Sons Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

En son(s) quartier est le projet de territoire que la Maison de la Musique Contemporaine mène dans le quartier de la Porte-Montmartre depuis 2022. Cette année, un collectif de partenaires a imaginé une fiction citoyenne intitulée Le Fabuleux Bureau des Sons. Face aux menaces pesant sur la richesse et la diversité sonore du quartier, un groupe d’agent·e·s secret·e·s se lance dans une mission de sauvegarde et de préservation « écoulogique » : capter, enregistrer et célébrer les sonorités des objets comme des langues qui forment la polyphonie du quartier. Venez assister à la première réunion publique du Fabuleux Bureau des Sons pour une restitution de cette première étape de collecte sonore.

Avec la participation de Géraldine Baron, directrice artistique de l’association Racines Barbares , Alexandre Houngbo, ingénieur du son au Centre Paris Anim’ Binet et Marie Langlet, professeure de musique de l’école Dorléac A.

En son(s) quartier 2025-2026 : le Fabuleux Bureau des Sons ; Crédits : Maison de la Musique Contemporaine

Venez à la bibliothèque assister à la restitution du projet de captation des sons du quartier mené pendant un an par la Maison de la Musique Contemporaine !

Le mardi 23 juin 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-23T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-23T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-23T17:00:00+02:00_2026-06-23T18:00:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://musiquecontemporaine.org/mediation-et-developpement-des-publics/actualites/en-sons-quartier-2025-2026-le-fabuleux-bureau-des



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Jacqueline de Romilly et trouvez le meilleur itinéraire

