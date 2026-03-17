Stages vacances d’été : jeu vidéo, dessin, animation 3D ISART Digital Paris

Summer School : Cet été, passez des vacances studieuses et fun !

SUMMER SCHOOL | Pour les 14-18 ans

ISART Digital ; Crédits : ISART Digital

Décor & Chara Design

PARIS

29 juin 2026 ➞ 10 juillet 2026

06 juillet 2026 ➞ 17 juillet 2026

NICE

29 juin 2026 ➞ 10 juillet 2026

Digital Painting

06 juillet 2026 ➞ 17 juillet 2026

Initiation 3D

29 juin 2026 ➞ 03 juillet 2026

3D & Animation

06 juillet 2026 ➞ 17 juillet 2026

VFX Trucages

13 juillet 2026 ➞ 17 juillet 2026

Sound Design

06 juillet 2026 ➞ 10 juillet 2026

Initiation Game Design

PARIS

29 juin 2026 ➞ 10 juillet 2026

06 juillet 2026 ➞ 17 juillet 2026

NICE

29 juin 2026 ➞ 10 juillet 2026

Code & Jeu Vidéo 2D

29 juin 2026 ➞ 10 juillet 2026

06 juillet 2026 ➞ 17 juillet 2026

Code Explorer

13 juillet 2026 ➞ 17 juillet 2026

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PROPULSEZ VOTRE AVENIR DANS LE JEU VIDÉO OU LE FILM D’ANIMATION 3D-FX !

STAGE ORIENTATION | Réservé aux élèves de première et terminale (16-18 ans)

ISART Digital ; Crédits : ISART Digital

Venez préparer votre orientation en école supérieure en explorant les familles de métiers artistiques, la programmation, la conception gameplay et le business.

Stage orientation ı Les Métiers du Jeu Vidéo

29 juin 2026 ➞ 03 juillet 2026

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Stages vacances d’été : Jeu Vidéo, dessin, animation 3D, musique… ISART Digital, l’école internationale du jeu vidéo & de l’animation 3D-FX, basée à Paris, Nice, Montréal et Tokyo, propose 12 stages d’été créatifs, d’une à deux semaines durant les vacances d’été 2026 !

Du lundi 29 juin 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h30

payant

Stages en présentiel :

1 semaine : 300€

2 semaines : 550€

Public jeunes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-29T12:30:00+02:00

fin : 2026-07-17T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-29T09:30:00+02:00_2026-06-29T17:30:00+02:00;2026-06-30T09:30:00+02:00_2026-06-30T17:30:00+02:00;2026-07-01T09:30:00+02:00_2026-07-01T17:30:00+02:00;2026-07-02T09:30:00+02:00_2026-07-02T17:30:00+02:00;2026-07-03T09:30:00+02:00_2026-07-03T17:30:00+02:00;2026-07-06T09:30:00+02:00_2026-07-06T17:30:00+02:00;2026-07-07T09:30:00+02:00_2026-07-07T17:30:00+02:00;2026-07-08T09:30:00+02:00_2026-07-08T17:30:00+02:00;2026-07-09T09:30:00+02:00_2026-07-09T17:30:00+02:00;2026-07-10T09:30:00+02:00_2026-07-10T17:30:00+02:00;2026-07-13T09:30:00+02:00_2026-07-13T17:30:00+02:00;2026-07-14T09:30:00+02:00_2026-07-14T17:30:00+02:00;2026-07-15T09:30:00+02:00_2026-07-15T17:30:00+02:00;2026-07-16T09:30:00+02:00_2026-07-16T17:30:00+02:00;2026-07-17T09:30:00+02:00_2026-07-17T17:30:00+02:00

ISART Digital 60 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris

https://www.isart.fr/summer-school/ informations@isartdigital.com



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