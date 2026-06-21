STAGE COUTURE Ateliers CITE BEAUHARNAIS Paris

Programme :

– Découverte et fonctionnement des différents types de machines à coudre (surjeteuse, recouvreuse, piqueuse plate industrielle et machine à coudre familiale) et test des différents types de points.

– Théorie et technique de la coupe, étape par étape : chacun prend ses mesures et apprend à adapter un patron à ses mesures, à le placer correctement sur le tissu, à manipuler les outils de coupe (ciseaux à tissus, aimants, poids).

– Apprentissage des techniques de montage et de finitions.

– Réalisation d’une pièce : sac, top, robe…

Matériel à apporter : 1 mètre ruban, 1 paire de ciseaux à tissus, 1 paire de petits ciseaux de couture ou 1 coupe-fil, 1 découds vite, 1 aiguille à laine et 1 cahier A4 (petits carreaux), 1 modèle à réaliser (patron ou vêtement à copier : dans un magazine (patron Burda ou maison Victor), des livres sont également à disposition à l’atelier), 1 tissu et le fil assorti, 1 crayon effaçable ou de papier avec gomme.

Intervenante : Claudia Paz

Nombre de places : 10 personnes

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 1200 € TTC

Dates : du 29 Juin au 03 Juillet 2026

Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Informations par email à l’adresse public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Stage ouvert aux adultes et adolescents de tous niveaux à partir de 16 ans.

Du lundi 29 juin 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :

payant

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-29T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers CITE BEAUHARNAIS 10, cité Beauharnais 75011 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



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