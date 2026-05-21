Workshops d’été de danse à la Ménagerie de verre Ménagerie de verre Paris

Plusieurs workshops ouverts aux danseuses et danseurs professionnels et pré-professionnels à partir de 16 ans au tarif unique de 100€ pour 1 semaine

PROGRAMME MATIN

→ Danse contemporaine (méthode Practice) avec Yuval Pick

→ Danse contemporaine avec Mark Lorimer

→ Danse classique avec Jenny Sandler

→ Yoga + danse classique avec Jeanne Pesle

PROGRAMME APRÈS-MIDI

→ Breakdance + danse contemporaine avec Fouad Nafili

→ Danse contemporaine avec Philomène Jander

→ Yoga + danse contemporaine avec Stefany Ganachaud

→ Danse contemporaine avec Maëva Berthelot

→ Danse contemporaine avec Cynthia Loemij

Pour la deuxième année consécutive, la Ménagerie de verre consacre une semaine à la pratique chorégraphique dans tous ses espaces. Du 29 juin au 3 juillet 2026, neuf workshops ouvrent leurs portes aux danseuses et danseurs professionnels et pré-professionnels. Danse contemporaine, danse classique, yoga, breakdance : les disciplines se côtoient sans hiérarchie, portées par neuf intervenants aux univers distincts et aux pédagogies singulières.

Du lundi 29 juin 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 17h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 13h30

payant

Tarif unique : 100 € pour 5 demie-journées avec Carte ménagerie 2025-2026 obligatoire

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-29T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-03T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-29T10:30:00+02:00_2026-06-29T13:30:00+02:00;2026-06-29T14:30:00+02:00_2026-06-29T17:30:00+02:00;2026-06-30T10:30:00+02:00_2026-06-30T13:30:00+02:00;2026-06-30T14:30:00+02:00_2026-06-30T17:30:00+02:00;2026-07-01T10:30:00+02:00_2026-07-01T13:30:00+02:00;2026-07-01T14:30:00+02:00_2026-07-01T17:30:00+02:00;2026-07-02T10:30:00+02:00_2026-07-02T13:30:00+02:00;2026-07-02T14:30:00+02:00_2026-07-02T17:30:00+02:00;2026-07-03T10:30:00+02:00_2026-07-03T13:30:00+02:00;2026-07-03T14:30:00+02:00_2026-07-03T17:30:00+02:00

Ménagerie de verre 12 rue Lechevin 75011 Paris

https://menageriedeverre.com/formations#summerworkshop +33143383344 billetterie@menageriedeverre.com https://www.facebook.com/mdverre https://www.facebook.com/mdverre



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