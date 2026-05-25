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La bibliothèque au parc Martin Luther King BHLM 2026 Parc Clichy Batignolles Martin Luther King PARIS

La bibliothèque au parc Martin Luther King BHLM 2026 Parc Clichy Batignolles Martin Luther King PARIS

La bibliothèque au parc Martin Luther King BHLM 2026 Parc Clichy Batignolles Martin Luther King PARIS vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Parc Clichy Batignolles Martin Luther King

Adresse : 147 rue Cardinet

Ville : 75017 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Venez nous rejoindre au square des Batignolles pour écouter des histoires, lire des BD, feuilleter des magazines ou encore discuter avec l’équipe !

Nous vous attendons dans l’aire de jeux avec abri pour des histoires au grand air et à l’ombre, bien installés sur nos nattes colorées.

(Attention : les séances peuvent être annulées en cas de météo défavorable : pluie ou canicule)

Les vendredis 10 et 24 juillet, retrouvez-nous de 10h à 12h au parc Martin Luther King (147 bis, rue Cardinet, Paris 17e)
Le vendredi 24 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le vendredi 10 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Public tout-petits et enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-24T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00

Parc Clichy Batignolles Martin Luther King 147 rue Cardinet  75017 PARIS
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/


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