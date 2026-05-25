La bibliothèque au parc Martin Luther King BHLM 2026 Parc Clichy Batignolles Martin Luther King PARIS
La bibliothèque au parc Martin Luther King BHLM 2026 Parc Clichy Batignolles Martin Luther King PARIS vendredi 10 juillet 2026.
Venez nous rejoindre au square des Batignolles pour écouter des histoires, lire des BD, feuilleter des magazines ou encore discuter avec l’équipe !
Nous vous attendons dans l’aire de jeux avec abri pour des histoires au grand air et à l’ombre, bien installés sur nos nattes colorées.
(Attention : les séances peuvent être annulées en cas de météo défavorable : pluie ou canicule)
Les vendredis 10 et 24 juillet, retrouvez-nous de 10h à 12h au parc Martin Luther King (147 bis, rue Cardinet, Paris 17e)
Le vendredi 24 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le vendredi 10 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Public tout-petits et enfants.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-24T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00
Parc Clichy Batignolles Martin Luther King 147 rue Cardinet 75017 PARIS
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
Afficher la carte du lieu Parc Clichy Batignolles Martin Luther King et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Jazz Brunch : Agathe Francopoulo & Ben Wild La Bellevilloise Paris 25 mai 2026
- Rencontre-dédicace avec Pascal Bresson au Panthéon Le Panthéon Paris 25 mai 2026
- 2 Cantates rares et inédites de HAENDEL Couvent de l’Annonciation Paris 25 mai 2026
- Sunday Tribute – Hard Rock SUPERSONIC Paris 26 mai 2026
- Murdo Mitchell en concert au Supersonic (côté Records) Supersonic Records Paris 26 mai 2026