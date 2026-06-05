Marathon de danse et bringue tahitienne by OTN à Paris Jo&Joe Paris Nation Paris

Informations pratiques Tamure Marathon :

– Date : dimanche 28 juin 2026

– Lieu : Gymnase des Pyrénées, 296 rue des Pyrénées, 75020 Paris

– Horaires : de 10h30 à 17h30

– Dress code : pareu noir & haut noir

Les nouveaux débardeurs et t-shirts OTN sont disponibles notre beau design en noir et doré !

TIRAGE AU SORT : avec ton inscription, on est heureuses de t’offrir une chance de gagner un billet d’avion A/R Paris-Tahiti en partenariat avec Air Tahiti Nui ! Une inscription = une participation à notre tirage au sort qui aura lieu le 28 juin.

Informations pratiques Bringue Tahitienne by OTN :

– Date : dimanche 28 juin 2026

– Lieu : Jo&Joe Paris Nation, 61 rue de Buzenval, 75020 Paris (proche métro 9, RER A, station de Vélib)

– Horaires : de 18h00 à 23h59

CODE PROMO LOGEMENT : si tu es participante au TM, bénéficie d’un super code promo de -10% pour réserver un lit dortoir chez notre partenaire Jo&Joe Paris Nation ! Une auberge de jeunesse de qualité qui va également nous accueillir pour la bringue après le TM. Rdv sur le site internet joandjoe.com/paris/nation et indique le code BRINGUETAHITI10.

Pour plus d’info, cliquez ici: voir la page Facebook de l’évènement

Informations détaillées :

>> Le Tamure Marathon OTN qu’est ce que c’est ? C’est notre événement annuel dédié aux femmes passionnées de ‘Ori Tahiti à Paris ! Cette année en partenariat avec Air Tahiti Nui, ce TM est une occasion unique de se rencontrer pour relever ensemble un défi d’endurance le temps d’un après-midi. Sous les directives et encouragements de notre talentueuse Tahia Cambet, vous découvrirez que vous avez bien plus de capacités que vous ne le soupçonnez ! Pour les sceptiques, ne vous inquiétez pas : pas de niveau minimum requis ! Il suffit simplement d’avoir envie de partager un moment inoubliable autour de la danse tahitienne

>> Pourquoi ce Tamure Marathon ? Au-delà d’un moment convivial, cet évènement est l’occasion majeure pour notre association ‘O Tahiti Nui de récolter des fonds pour financer nos projets artistiques et culturels, et notamment notre participation au Hura Tapairu Manihini à Tahiti en Novembre 2026. Ce projet est une occasion de faire vivre la culture polynésienne et faire évoluer notre danse, mission qui nous est chère. En achetant un billet pour le TM, pour la bringue, ou encore des goodies sur notre boutique, vous nous soutenez dans ce projet et pour cela on vous dit d’ores et déjà merci :)

Le Tamure Marathon by OTN est de retour. Rejoins-nous pour un après-midi de folie avec des danseuses passionnées pour des challenges ‘ori tahiti, du fun et des souvenirs mémorables ! Et garde ta soirée : une bringue 100% locale viendra clôturer notre belle journée, ambiance assurée à ne pas rater !

Le dimanche 28 juin 2026

de 18h00 à 23h55

Le dimanche 28 juin 2026

de 10h30 à 17h30

payant

38€ pour le Tamure marathon

20€ pour une entrée bringue (15€ pour les 50 premiers billets achetés)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-29T02:55:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T10:30:00+02:00_2026-06-28T17:30:00+02:00;2026-06-28T18:00:00+02:00_2026-06-28T23:55:00+02:00

Jo&Joe Paris Nation 61 rue de Buzenval 75020 Paris

https://www.helloasso.com/associations/o-tahiti-nui/evenements/tamure-marathon-2026-9e-edition-et-bringue-tahitienne-by-otn otahitinui.paris@gmail.com https://www.facebook.com/o.tahiti.nui https://www.facebook.com/o.tahiti.nui



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