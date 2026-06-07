Fête des bébés Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

Proposé par l’association L’École des Grands-Parents, ce temps convivial animé par les Babalias permettra aux bébés de s’éveiller et de s’amuser à travers des activités adaptées à leur âge. Un moment chaleureux pour se détendre, rencontrer d’autres familles et profiter d’instants de partage entre générations.

Au programme : un après-midi pour les parents et leurs bébés

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Les babalias vous accueillent pour un temps de jeux et de détente.

Le vendredi 26 juin 2026

de 11h30 à 16h30

gratuit

Par mail à grandsparents@orange.fr

Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T14:30:00+02:00

fin : 2026-06-26T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T11:30:00+02:00_2026-06-26T16:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS



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