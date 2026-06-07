Fête des bébés Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS
Fête des bébés Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS vendredi 26 juin 2026.
Dans le cadre de l’Eté Solidaire
Proposé par l’association L’École des Grands-Parents, ce temps convivial animé par les Babalias permettra aux bébés de s’éveiller et de s’amuser à travers des activités adaptées à leur âge. Un moment chaleureux pour se détendre, rencontrer d’autres familles et profiter d’instants de partage entre générations.
Au programme : un après-midi pour les parents et leurs bébés
Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :
Les babalias vous accueillent pour un temps de jeux et de détente.
Le vendredi 26 juin 2026
de 11h30 à 16h30
gratuit
Par mail à grandsparents@orange.fr
Public tout-petits.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T14:30:00+02:00
fin : 2026-06-26T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T11:30:00+02:00_2026-06-26T16:30:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS
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