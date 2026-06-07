Visite Ferme du Rail et jardins partagés : productions alimentaires dans le 19ème arr. Ferme du Rail Paris
Visite Ferme du Rail et jardins partagés : productions alimentaires dans le 19ème arr. Ferme du Rail Paris vendredi 26 juin 2026.
26/06/2026 14h30 Ferme du
Rail et jardins partagés : productions alimentaires dans le 19ème arr.
La visite présente les extérieurs de la Ferme du Rail.
Lauréate de l’appel à projet Réinventer Paris, cette ferme se définit comme un
lieu de « polyculture et d’insertion » et compte un centre d’hébergement et un
restaurant. Les productions maraichères en pleine terre, en toit terrasse ou
sous serre, s’inscrivent dans une démarche de développement durable, à travers,
notamment, la récupération des eaux pluviales et le compostage. La promenade se poursuit sur le tronçon de la
Petite Ceinture investit par les jardiniers de la Ferme et s’achève au jardin
partagé de La Petite Campagne urbaine, ouvert au public les mercredis
après-midi.
Lieu de rendez-vous : 2 bis rue de l’Ourcq
Découverte de l’agriculture urbaine en pleine terre en milieu urbain
Le vendredi 26 juin 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-26T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T14:30:00+02:00_2026-06-26T16:00:00+02:00
Ferme du Rail 2 bis rue de l’Ourcq 75019 Paris
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