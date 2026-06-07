Visite Ferme du Rail et jardins partagés : productions alimentaires dans le 19ème arr. Ferme du Rail Paris

26/06/2026 14h30 Ferme du

Rail et jardins partagés : productions alimentaires dans le 19ème arr.

La visite présente les extérieurs de la Ferme du Rail.

Lauréate de l’appel à projet Réinventer Paris, cette ferme se définit comme un

lieu de « polyculture et d’insertion » et compte un centre d’hébergement et un

restaurant. Les productions maraichères en pleine terre, en toit terrasse ou

sous serre, s’inscrivent dans une démarche de développement durable, à travers,

notamment, la récupération des eaux pluviales et le compostage. La promenade se poursuit sur le tronçon de la

Petite Ceinture investit par les jardiniers de la Ferme et s’achève au jardin

partagé de La Petite Campagne urbaine, ouvert au public les mercredis

après-midi.

Lieu de rendez-vous : 2 bis rue de l’Ourcq

Découverte de l’agriculture urbaine en pleine terre en milieu urbain

Le vendredi 26 juin 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-26T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T14:30:00+02:00_2026-06-26T16:00:00+02:00

Ferme du Rail 2 bis rue de l’Ourcq 75019 Paris

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