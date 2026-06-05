VELVET, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Ramona Horvath et Nicolas Rageau, complices de longue date, façonnent habituellement leurs univers au sein de formations multiples. Mais en duo, leur musique devient autre chose : plus nue, plus directe, presque confidentielle. Une conversation à voix basse… qui sait soudain embraser la pièce. En 2019, leur album Le Sucrier Velours, salué par un “Choc” de Classica, aurait dû tracer sa route sur les scènes françaises. Le silence imposé par le covid en a décidé autrement. Le duo a pourtant trouvé plus tard son souffle ailleurs, sillonnant le Portugal, l’Espagne, l’Italie, la Roumanie ou encore la Hongrie, où leur musique a rencontré un écho vibrant. Depuis, leur répertoire s’est étoffé comme un carnet de voyage sonore. Pour cette soirée, ils tissent une sélection raffinée de pièces venues de différents horizons : chansons aux harmonies généreuses, mélodies qui s’attardent, compositions originales et clins d’œil à Sucrier Velours. Au cœur de tout cela, une évidence : leur connivence. Une écoute presque télépathique, une élégance sans effort, et ce dialogue vivant qui capte l’attention dès la première note. Ici, pas d’effet superflu : juste deux voix musicales qui se répondent, se frôlent, et finissent par raconter une seule histoire.

Line-up : Ramona Horvath : piano ; Nicolas Rageau : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Chanson contemporaine — Ramona Horvath et Nicolas Rageau, complices de longue date, livrent une musique intime et chaleureuse, qui transforme chaque performance en une conversation captivante.

Le dimanche 28 juin 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 28 juin 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 19€ à 22€

Tarif sur place : 22€ à 25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T15:00:00+02:00_2026-06-28T16:00:00+02:00;2026-06-28T17:00:00+02:00_2026-06-28T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ contact@38riv.com



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