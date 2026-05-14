Visite de la serre de la Maison du jardinage et du compostage Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
Visite de la serre de la Maison du jardinage et du compostage Maison du Jardinage et du Compostage PARIS dimanche 28 juin 2026.
Bienvenue dans la serre de la Maison du Jardinage et du Compostage.
Bénéficiez de conseils pour vos plantes dans cette serre qui permet de cultiver des plantes d’intérieur.
L’apprentissage du soin à apporter à vos plantes d’intérieur (rempotage, surfaçage, arrosage et fertilisation naturelle) se
déroule dans un bel espace à découvrir.
Vous croiserez notamment certaines plantes rares comme
l’Alluaudia endémique du sud-ouest de Madagascar et aurez peut-être la chance
d’assister aux magnifiques floraisons de la Vanda (orchidée épiphyte des forets
tropicales d’Asie).
Partez à la découverte de notre serre et profitez-en pour échanger avec nos conseillers en jardinage.
Le dimanche 28 juin 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T18:00:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature
Afficher la carte du lieu Maison du Jardinage et du Compostage et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journée « Écrire sa nouvelle » L’adresse exacte du restaurant sera fournie au moment de l’inscription Paris 14 mai 2026
- Une journée au Moulin de Dannemois Moulin de Dannemois DANNEMOIS 14 mai 2026
- Les trois petits cochons Théâtre Essaïon Paris 14 mai 2026
- Brunch de jour férié : Oléo Jazz Trio La Bellevilloise Paris 14 mai 2026
- Club de lecture thématique – « Amour, foi et solitude » 14 mai 2026