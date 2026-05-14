Visite de la serre de la Maison du jardinage et du compostage Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Bienvenue dans la serre de la Maison du Jardinage et du Compostage.

Bénéficiez de conseils pour vos plantes dans cette serre qui permet de cultiver des plantes d’intérieur.

L’apprentissage du soin à apporter à vos plantes d’intérieur (rempotage, surfaçage, arrosage et fertilisation naturelle) se

déroule dans un bel espace à découvrir.

Vous croiserez notamment certaines plantes rares comme

l’Alluaudia endémique du sud-ouest de Madagascar et aurez peut-être la chance

d’assister aux magnifiques floraisons de la Vanda (orchidée épiphyte des forets

tropicales d’Asie).

Partez à la découverte de notre serre et profitez-en pour échanger avec nos conseillers en jardinage.

Le dimanche 28 juin 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T18:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

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