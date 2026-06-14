Cap vers la musique ! — Kiosques en Fête 2026 Square Jean Morin PARIS dimanche 28 juin 2026.

À l’occasion des Kiosques en fêtes de la ville de Paris, les élèves de l’école de musique l’Apprenti Musicien donnent un concert au kiosque du square Jean Morin dans le 12e arrondissement ! Petits et grands, débutants ou confirmés, vont interpréter toute une farandole dans morceaux en acoustique.

Ce concert en plein air est gratuit !

Concert des élèves de l’Apprenti Musicien au square Jean Morin Paris 12e.

Le dimanche 28 juin 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T17:00:00+02:00

Square Jean Morin 213, rue de Charenton 75012 PARIS

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