Voix sur Berges 2026 – Festival de chorales Berges du canal Saint-Martin Paris
Voix sur Berges 2026 – Festival de chorales Berges du canal Saint-Martin Paris dimanche 28 juin 2026.
► 20 sites musicaux répartis sur les quais du canal St-Martin.
► 160 chorales et jusqu’à 6000 choristes.
► Tous les styles, toutes les tailles, toutes les formes, tous les répertoires sont accueillis.
► Un seul mot d’ordre : pas de sono, pas de podium, les seuls amplificateurs autorisés sont les oreilles !
Programme :
► De 10h à 12h : réveil chantant – déambulation de chorales dans les rues du 10ème.
► A partir de 14h : les concerts. Chaque chorale dispose d’un créneau horaire de 40 mn
► 19:30 : grand final
Un grand final participatif clôture la journée devant l’Espace Jemmapes souvent avec des créations originales. Le public est invité à chanter avec les choristes.
Les quais du canal St-Martin sont piétons dans le cadre de l’opération «Paris respire».
Métros : Colonel Fabien / Gare de l’Est / République – Infos : 01 48 03 33 22 / voixsurberges.com
Entrée Libre
31ème édition de Voix sur Berges
UN DES PLUS GRANDS RASSEMBLEMENTS DE CHORALES DE FRANCE
Le dimanche 28 juin 2026
de 14h00 à 20h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T20:00:00+02:00
Berges du canal Saint-Martin 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris
+33640426026 com@crl10.net
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