UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Voix sur Berges 2026 – Festival de chorales Berges du canal Saint-Martin Paris

Voix sur Berges 2026 – Festival de chorales Berges du canal Saint-Martin Paris

Voix sur Berges 2026 – Festival de chorales Berges du canal Saint-Martin Paris dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Berges du canal Saint-Martin

Adresse : 116 Quai de Jemmapes

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : <p></p>

► 20 sites musicaux répartis sur les quais du canal St-Martin.
► 160 chorales et jusqu’à 6000 choristes.
► Tous les styles, toutes les tailles, toutes les formes, tous les répertoires sont accueillis.
► Un seul mot d’ordre : pas de sono, pas de podium, les seuls amplificateurs autorisés sont les oreilles !

Programme :
► De 10h à 12h : réveil chantant – déambulation de chorales dans les rues du 10ème.
► A partir de 14h : les concerts. Chaque chorale dispose d’un créneau horaire de 40 mn
► 19:30 : grand final
Un grand final participatif clôture la journée devant l’Espace Jemmapes souvent avec des créations originales. Le public est invité à chanter avec les choristes.

Les quais du canal St-Martin sont piétons dans le cadre de l’opération «Paris respire».

Métros : Colonel Fabien / Gare de l’Est / République – Infos : 01 48 03 33 22 / voixsurberges.com

Entrée Libre

31ème édition de Voix sur Berges
UN DES PLUS GRANDS RASSEMBLEMENTS DE CHORALES DE FRANCE
Le dimanche 28 juin 2026
de 14h00 à 20h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T20:00:00+02:00

Berges du canal Saint-Martin 116 Quai de Jemmapes  75010 Paris
+33640426026 com@crl10.net


Afficher la carte du lieu Berges du canal Saint-Martin et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)