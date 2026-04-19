Hommage à Marc Bloch Mémorial de la Shoah Paris

Né en 1886, Marc Bloch fut l’un des plus grands historiens du xxe siècle et le cofondateur de l’École des Annales, qui renouvela profondément l’écriture de l’Histoire. Son œuvre, ouverte aux sciences sociales et attentive aux structures de longue durée, continue d’influencer la recherche contemporaine. Officier durant les deux guerres mondiales, juif et patriote, il s’engagea dans la Résistance sous l’Occupation. Arrêté par la Gestapo, il fut fusillé en 1944. Cette rencontre retracera son parcours intellectuel et personnel et rendra hommage à une figure dont le destin incarne une conception exigeante du savoir, indissociable du courage et de l’engagement.

En présence de Jean-David Morvan, scénariste de bandes dessinées, Xavier Mauduit, historien, auteur et producteur à France Culture, et Michelle Perrot, historienne et professeure émérite d’histoire contemporaine à l’université Paris-Diderot.

Animée par Eduardo Castillo.

Réserver

À l’occasion de l’entrée de Marc Bloch au Panthéon

Le dimanche 28 juin 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ

13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T16:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/double-rencontre-hommage-a-marc-bloch +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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