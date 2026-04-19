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Hommage à Marc Bloch Mémorial de la Shoah Paris

Hommage à Marc Bloch Mémorial de la Shoah Paris

Hommage à Marc Bloch Mémorial de la Shoah Paris dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Mémorial de la Shoah

Adresse : 17 rue Geoffroy l'Asnier

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : <p>  NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ<br>13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris<br>17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris<br>Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.  </p>

Né en 1886, Marc Bloch fut l’un des plus grands historiens du xxe siècle et le cofondateur de l’École des Annales, qui renouvela profondément l’écriture de l’Histoire. Son œuvre, ouverte aux sciences sociales et attentive aux structures de longue durée, continue d’influencer la recherche contemporaine. Officier durant les deux guerres mondiales, juif et patriote, il s’engagea dans la Résistance sous l’Occupation. Arrêté par la Gestapo, il fut fusillé en 1944. Cette rencontre retracera son parcours intellectuel et personnel et rendra hommage à une figure dont le destin incarne une conception exigeante du savoir, indissociable du courage et de l’engagement.

En présence de Jean-David Morvan, scénariste de bandes dessinées, Xavier Mauduit, historien, auteur et producteur à France Culture, et Michelle Perrot, historienne et professeure émérite d’histoire contemporaine à l’université Paris-Diderot.

Animée par Eduardo Castillo.

Réserver

À l’occasion de l’entrée de Marc Bloch au Panthéon
Le dimanche 28 juin 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit

  NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ
13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris
17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris
Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.  

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T16:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/double-rencontre-hommage-a-marc-bloch +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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