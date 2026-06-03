Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tournoi d’échecs au théâtre kawaa du Lucernaire Paris

Tournoi d’échecs au théâtre kawaa du Lucernaire Paris

Tournoi d’échecs au théâtre kawaa du Lucernaire Paris lundi 8 juin 2026.

Lieu : kawaa du Lucernaire

Adresse : 53 Rue Notre Dame des Champs, 75006 Paris

Ville : 75006 Paris

Département : Paris

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Le kawaa du Lucernaire est un lieu de culture qui entremêle théâtre, cinéma, restaurant, librairie, école d’art dramatique, galerie d’exposition.

Situé dans le 6ème arrondissement de Paris, il accueille le 8 juin prochain, un tournoi d’échecs ouvert à tous.

Horaires. L’entrée se fait dès 18h30 pour confirmer sa présence. La première partie commence à 19h00.

Cadence. Chaque joueur a 5 minutes avec un ajout de 2 secondes par coup. Le timer est là pour mettre un peu d’adrénaline !

C’est pour qui ? L’événement est ouvert à tous les niveaux. Si on avait voulu faire un tournoi sérieux on l’aurait fait dans un club, pas au théâtre !

Le café du théâtre du Lucernaire nous accueille pour un tournoi d’échecs ouvert au public.
Le lundi 08 juin 2026
de 18h30 à 21h00
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-08T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-09T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-08T18:30:00+02:00_2026-06-08T21:00:00+02:00

kawaa du Lucernaire 53 Rue Notre Dame des Champs, 75006 Paris  75006 Paris
https://chessagenda.com/events/989aedd1-3651-4b75-9484-3b787a3b46c4 chess@wit.paris


Afficher la carte du lieu kawaa du Lucernaire et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)