Art contemporain et textile : trames et relations Bibliothèque publique d’information Paris
Art contemporain et textile : trames et relations Bibliothèque publique d’information Paris lundi 8 juin 2026.
Ces dernières années, l’art textile contemporain est de plus en plus mis à l’honneur, à travers de nombreuses exposition. Broderie, tissage, tapisserie, sérigraphie, récupération et assemblage… Cette mise en lumière s’inscrit dans une longue histoire des relations entre arts visuels et textile. Au fil des mouvements artistiques modernes et contemporains, le textile a pu incarner aussi bien le dialogue art/artisanat, que le brouillage entre domestique et artistique, ou encore un médium féminin et féministe. Avec la mondialisation, de nouvelles pratiques venues d’ailleurs ont encore élargi ces horizons et déployé d’autres enjeux.
La rencontre suivra cette trame, à travers des œuvres diverses et complexes où le textile illustre des liens toujours renouvelés entre styles, techniques, genres, générations et cultures.
Avec Eva Barois de Caevel, conservatrice au service de la création contemporaine et prospective du Musée national d’art moderne – Centre Pompidou
Dans le cadre du cycle « Tissez, pensez, créez ! », la Bibliothèque publique d’information organise une conférence autour de l’art textile contemporain.
Le lundi 08 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-08T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-08T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-08T19:00:00+02:00_2026-06-08T20:00:00+02:00
Bibliothèque publique d’information 40 avenue des Terroirs de France 75012 Entrée de la Bpi, Niveau 2Paris
https://agenda.bpi.fr/evenement/art-contemporain-textile-trames-et-relations/ contact.communication@bpi.fr
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