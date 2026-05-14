Le 8 juin, la solidarité fait sa soirée Théâtre Montparnasse Paris

Lundi 8 juin 2026 à 19h, le Théâtre Montparnasse accueillera une soirée inédite placée sous

le signe de la solidarité et de la culture : PARTAGE EN ACTION, première grande soirée de

générosité organisée par l’association PARTAGE.

Pour cette première édition, Louis Chedid sera l’ambassadeur exceptionnel de la soirée.

L’artiste prêtera sa voix à la cause des enfants en danger, avec un moment musical exclusif et

solidaire au cœur de l’événement.

Gratuite sur inscription, cette soirée proposera au public une sortie engagée et chaleureuse :

un rendez-vous où l’on vient écouter, rencontrer, s’émouvoir, découvrir des projets de terrain

et soutenir concrètement des enfants vulnérables à travers le monde.

Une soirée solidaire à vivre au Théâtre Montparnasse

Pensée comme un événement à la fois culturel, humain et généreux, PARTAGE EN ACTION

réunira 250 participants dans l’un des lieux emblématiques de la vie théâtrale parisienne.

Au programme : des présentations de projets, des témoignages inspirants, une levée de dons

et la participation exceptionnelle de Louis Chedid, ambassadeur de la soirée.

L’objectif : faire de la solidarité un moment vivant, accessible et désirable, loin des formats

classiques de collecte.

Louis Chedid sur la scène du Théâtre Montparnasse pour une soirée solidaire gratuite mêlant musique, rencontres et générosité au profit des enfants en danger.

Le lundi 08 juin 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

Soirée gratuite sur inscription, avec engagement de dons au profit de PARTAGE

Inscription : https://my.weezevent.com/partage-action

Infos : https://www.partage-action.org/

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-08T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-09T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-08T19:00:00+02:00_2026-06-08T22:00:00+02:00

Théâtre Montparnasse 31 rue de la Gaîté 75014 Paris

https://www.partage-action.org/



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