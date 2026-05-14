Le 8 juin, la solidarité fait sa soirée Théâtre Montparnasse Paris
Le 8 juin, la solidarité fait sa soirée Théâtre Montparnasse Paris lundi 8 juin 2026.
Lundi 8 juin 2026 à 19h, le Théâtre Montparnasse accueillera une soirée inédite placée sous
le signe de la solidarité et de la culture : PARTAGE EN ACTION, première grande soirée de
générosité organisée par l’association PARTAGE.
Pour cette première édition, Louis Chedid sera l’ambassadeur exceptionnel de la soirée.
L’artiste prêtera sa voix à la cause des enfants en danger, avec un moment musical exclusif et
solidaire au cœur de l’événement.
Gratuite sur inscription, cette soirée proposera au public une sortie engagée et chaleureuse :
un rendez-vous où l’on vient écouter, rencontrer, s’émouvoir, découvrir des projets de terrain
et soutenir concrètement des enfants vulnérables à travers le monde.
Une soirée solidaire à vivre au Théâtre Montparnasse
Pensée comme un événement à la fois culturel, humain et généreux, PARTAGE EN ACTION
réunira 250 participants dans l’un des lieux emblématiques de la vie théâtrale parisienne.
Au programme : des présentations de projets, des témoignages inspirants, une levée de dons
et la participation exceptionnelle de Louis Chedid, ambassadeur de la soirée.
L’objectif : faire de la solidarité un moment vivant, accessible et désirable, loin des formats
classiques de collecte.
Louis Chedid sur la scène du Théâtre Montparnasse pour une soirée solidaire gratuite mêlant musique, rencontres et générosité au profit des enfants en danger.
Le lundi 08 juin 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit
Soirée gratuite sur inscription, avec engagement de dons au profit de PARTAGE
Inscription : https://my.weezevent.com/partage-action
Infos : https://www.partage-action.org/
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-08T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-09T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-08T19:00:00+02:00_2026-06-08T22:00:00+02:00
Théâtre Montparnasse 31 rue de la Gaîté 75014 Paris
https://www.partage-action.org/
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