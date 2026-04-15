Estelle Perrault raconte Lorez Alexandria « Velours, velours » — A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

À travers des anecdotes, des contextes et la musique, Estelle Perrault retrace son parcours, du South Side de Chicago aux scènes qu’elle a illuminées, en revisitant le répertoire qui l’a définie : des chansons façonnées par ses racines gospel, une résilience tranquille et un sens du phrasé incomparable.

Pour ce duo, Estelle est accompagné du légendaire pianiste Alain Jean-Marie, dont le toucher a accompagné des icônes telles que Benny Golson, Chet Baker et Abbey Lincoln.

Une voix et un piano, pour faire revivre son histoire, sa musique et son esprit dans cette salle.

Alain Jean-Marie : piano

Estelle Perrault : voix

Velours, velours — A kind of cabaret

Chaque samedi après-midi, le 38Riv se transforme en un piano-bar à la Havane, en un club feutré de Harlem ou en une scène de Broadway oubliée. Il ne s’agit pas seulement d’un concert : c’est une plongée vivante et théâtrale dans l’âge d’or du jazz et de la comédie musicale.

Imaginez un hommage vibrant aux voix de Billie Holiday, Judy Garland, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Une parenthèse hors du temps, entre les pages d’un roman de Fitzgerald et les coulisses d’un cabaret new-yorkais, où l’on chante, on raconte, on joue et on rit.

« Velours, velours », c’est l’élégance d’une époque révolue, la chaleur d’un moment partagé, et l’émotion d’une histoire racontée en musique.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Femmage — Un après-midi intimiste dédié à Lorez Alexandria, bien plus qu’un simple femmage, c’est un voyage personnel à la découverte de la vie et de la voix de l’une de mes plus grandes idoles.

Le dimanche 28 juin 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 28 juin 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T15:00:00+02:00_2026-06-28T16:00:00+02:00;2026-06-28T17:00:00+02:00_2026-06-28T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

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