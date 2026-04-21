Concert de Musique Classique et de Poésie Église Christuskirche paris
Concert de Musique Classique et de Poésie Église Christuskirche paris dimanche 28 juin 2026.
Ce concert exceptionnel met à l’honneur le piano classique, porté par de jeunes talents dotés d’une excellence technique remarquable. Lauréats de nombreux concours nationaux et internationaux en France et à l’étranger, ces jeunes pianistes vous promettent une performance de haut niveau.
Le programme se distingue par sa grande diversité : au-delà des récitals de piano en solo et des concertos, vous découvrirez une fusion artistique unique entre la récitation de poésie chinoise et des œuvres pianistiques traditionnelles de Chine. De plus, nos plus jeunes interprètes apporteront une touche de fraîcheur et de sérieux à cette célébration musicale.
Placé sous le signe de la foi et de l’art, ce concert se déroulera au sein de l’Église-Christuskirche. Pour rendre grâce au Seigneur, la soirée s’ouvrira et se clôturera par deux chants choraux de louange.
Informations pratiques :
• Date : Dimanche 28 juin 2026
• Début du concert : 18h00
• Lieu : Église-Christuskirche
• Adresse : 25 Rue Blanche, 75009 Paris
Découvrez un moment unique mêlant l’art de la musique classique, la beauté de la poésie et la profondeur de la foi. Un concert exceptionnel organisé par l’Association Balade des Notes pour nourrir l’esprit et l’âme.
Le dimanche 28 juin 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit
Réservation : contact@baladedesnotes.fr
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T18:00:00+02:00_2026-06-28T20:00:00+02:00
Église Christuskirche 25 rue blanche 75009 paris
contact@baladedesnotes.fr
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