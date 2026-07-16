AGENDA · Paris
14H REAL, Maison de la culture du Japon à Paris, Paris
mercredi 22 juillet 2026 · Maison de la culture du Japon à Paris · Paris
Informations pratiques
14H REAL Mercredi 22 juillet, 13h45 Maison de la culture du Japon à Paris Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T13:45:00+02:00 – 2026-07-22T16:45:00+02:00
Fin : 2026-07-22T13:45:00+02:00 – 2026-07-22T16:45:00+02:00
De la Comédie-Française, De Martin Darondeau, Bertrand Usclat
Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac, Paris 15e Arrondissement Paris 75015 Paris 15e Arrondissement Paris Île-de-France
Présentation
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