14H REAL, Maison de la culture du Japon à Paris, Paris

mercredi 22 juillet 2026 · Maison de la culture du Japon à Paris · Paris

Informations pratiques

14H REAL Mercredi 22 juillet, 13h45 Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T13:45:00+02:00 – 2026-07-22T16:45:00+02:00

Fin : 2026-07-22T13:45:00+02:00 – 2026-07-22T16:45:00+02:00

De la Comédie-Française, De Martin Darondeau, Bertrand Usclat

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac, Paris 15e Arrondissement Paris 75015 Paris 15e Arrondissement Paris Île-de-France

Présentation