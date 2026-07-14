Informations pratiques

Prêt.e.s pour dénicher tous les fossiles cachés ?

Venez découvrir la technique du fond vert grâce à Xavier Grizon, qui vous proposera des tableaux animés et interactifs pour s’immerger un peu plus dans l’univers et l’époque de la paléontologue Mary Anning.

Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.

MARY ANNING

de Marcel Barelli – 1h12

Dans l’Angleterre du XIXe siècle, Mary est une jeune fille passionnée par les fossiles, qu’elle cherche avec son père sur la plage, pour ensuite les vendre aux touristes. La mort soudaine du père jette la famille dans le désarroi : sans une source financière, ils vont bientôt devoir quitter leur maison et pire encore, pour Mary, sa bien aimée plage aux fossiles. Mais avant de mourir, son père lui a laissé un mystérieux message qui pourrait l’amener à bouleverser bien de choses…

À la suite de la projection du film, Xavier Grizon vous fait découvrir la technique du fond vert pour aller à la recherche des fossiles. Dès 6 ans !

Le jeudi 16 juillet 2026

de 14h00 à 16h00

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-16T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-16T14:00:00+02:00_2026-07-16T16:00:00+02:00

Le Saint-André des Arts 30, rue Saint-André des Arts 75006 Paris



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