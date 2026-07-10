Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame de Paris Métro Cité Paris

Informations pratiques

La cathédrale Notre-Dame de Paris, symbole emblématique de l’architecture gothique, offre bien plus que ce que l’on peut voir à première vue. Cette visite vous invite à découvrir des aspects méconnus et fascinants de ce monument historique, de la fondation d’un temple romain à la reconstruction d’un emblème incendié.

Cette visite extérieure et intérieure vous conduira sur les pas des grands et petits événements qui ont eu lieu, tout en comprenant la décoration, le mobilier, son évolution et le sens à donner.

Pourquoi cette cathédrale est si importante, même si on n’est pas chrétien ? Comment se sont déroulé les travaux ? Qui a eu l’idée de cette cathédrale sur une île ? Voilà autant de questions qui trouveront réponse dans cette visite.

RDV à 14h00 à la sortie du métro CITÉ (merci d’arriver 10mn avant).

Tarif : 20€/personne (-15ans : 16€)

Réservation obligatoire sur https://www.lacachettedeparis.fr/visites-publiques

Il s’agit d’une visite guidée avec un guide-conférencier.

Découvrez un parcours exclusif de La Cachette de Paris dans le monument ressuscité, emblème de Paris !

Le jeudi 16 juillet 2026

de 14h00 à 16h00

payant

Tarif 20€ par personne

Moins de 15 ans : 16€, entrée comprise.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-16T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-16T14:00:00+02:00_2026-07-16T16:00:00+02:00

Métro Cité rue Aubé 75004 Paris

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