Kiosques en fête – Santé des femmes au fil du temps Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini PARIS
Kiosques en fête – Santé des femmes au fil du temps Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini PARIS jeudi 16 juillet 2026.
D’avril à octobre, les kiosques des jardins et squares parisiens s’animent pour proposer aux usagers des activités en tout genre !
Le 16 juillet 2026, de 14h30 à 18h au kiosque du jardin Villemin (Paris 10ème), l’Institut Interdisciplinaire Santé des Femmes iWISH de l’université Paris Cité se joint à la fête pour présenter aux curieuses et curieux une frise chronologique sur la santé des femmes. Partez à la découverte des grands évènements clés qui ont marqué cette thématique, et reconstituez la chronologie pour mieux comprendre l’évolution des connaissances, des pratiques et des avancées au fil du temps ! Cet évènement est ouvert à tous, gratuit, et en accès libre.
Un atelier de médiation scientifique sur l’histoire de la santé des femmes sera proposée au kiosque du jardin Villemin par l’Institut Interdisciplinaire Santé des Femmes iWISH de l’Université Paris Cité.
Le jeudi 16 juillet 2026
de 14h30 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-16T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-16T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-16T14:30:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00
Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini 14 rue des Récollets 75010 PARIS
Afficher la carte du lieu Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Concert de l’orchestre Elektra Église Saint-Eloi PARIS 14 juin 2026
- Roda Gira – Samba Nosso Encontro Studio de l’Ermitage Paris 14 juin 2026
- Aquaciné à la piscine Didot! Piscine Didot PARIS 14 juin 2026
- Carlos Napoles 5tet Le Melville Paris 14 juin 2026
- Jaguares Tropicales Les Eiders Paris 14 juin 2026