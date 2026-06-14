D’avril à octobre, les kiosques des jardins et squares parisiens s’animent pour proposer aux usagers des activités en tout genre !

Le 16 juillet 2026, de 14h30 à 18h au kiosque du jardin Villemin (Paris 10ème), l’Institut Interdisciplinaire Santé des Femmes iWISH de l’université Paris Cité se joint à la fête pour présenter aux curieuses et curieux une frise chronologique sur la santé des femmes. Partez à la découverte des grands évènements clés qui ont marqué cette thématique, et reconstituez la chronologie pour mieux comprendre l’évolution des connaissances, des pratiques et des avancées au fil du temps ! Cet évènement est ouvert à tous, gratuit, et en accès libre.

Un atelier de médiation scientifique sur l’histoire de la santé des femmes sera proposée au kiosque du jardin Villemin par l’Institut Interdisciplinaire Santé des Femmes iWISH de l’Université Paris Cité.

Le jeudi 16 juillet 2026

de 14h30 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-16T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-16T14:30:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00

Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini 14 rue des Récollets 75010 PARIS



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