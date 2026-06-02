Remi Toulon Trio Le Melville Paris

Rémi Toulon s’est frotté au Jazz sous toutes ses formes, son insatiable appétit musical l’a amené à participer à plus d’une vingtaine d’albums et à multiplier les rencontres en tant que pianiste, compositeur ou arrangeur.

C’est en 2011 qu’il enregistre l’album NOVEMBRE et remporte avec son trio le 1er prix du trophée International d’orchestres organisé par le festival Jazz à Montauban. Le trio devient vite habitué des clubs et festivals, en tant que groupe defendant sa propre musique ou en tant que rythmique au service de divers solistes ou chanteurs.

L’album QUIETLY (2014), sélectionné par FIP et France Musique, est salué dès sa sortie comme « Révélation » par Jazzman/Jazz magazine.

Avec cette même rythmique, plus soudée que jamais, Rémi Toulon signe ADAGIORINHO (2017) et THE CRAVE (2022) qui explorent en quintet la frontière ténue entre le Jazz et ses musiques cousines du brésil et des Caraïbes.

Distillant une musique généreuse avec un plaisir de jouer évident, Rémi Toulon défend une musique à la fois personnelle et ancrée dans la grande tradition du Jazz.

« Rémi Toulon, musicien français éclectique et surdoué. »

France Musique

« Impossible de rester impassible devant un tel sens du swing, devant une joie de jouer aussi débordante ! »

TSF JAZZ

« Ils ont une façon, par leurs arrangements, de réinventer l’art du trio jazz à chaque morceau, qui est tout à fait réjouissante. »

Jazzman/Jazzmag

Rémi Toulon : piano

Jean-Baptiste Loutte : batterie

Bruno Rousselet : contrebasse

Rémi Toulon, pianiste et compositeur jazz hyperactif, a secoué la scène avec plus de vingt albums et une énergie débordante. Avec son trio primé, il a conquis festivals et clubs.

Le mardi 28 juillet 2026

de 20h30 à 23h00

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-28T23:30:00+02:00

fin : 2026-07-29T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-28T20:30:00+02:00_2026-07-28T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5689



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