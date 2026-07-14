Testez (gratuitement) une expérience de réalité virtuelle ! Lycée Gustave Ferrié Paris

Informations pratiques

Le studio Lucid Realities est à la recherche de participants pour découvrir en avant-première leur dernière expérience, Le Fabuleux Voyage de Charles Darwin, et partager leurs impressions.

Au cours de cette aventure immersive, vous partirez sur les traces de Charles Darwin, en visitant des lieux emblématiques de ses voyages, du Brésil aux Galapágos en passant par la Patagonie et les îles Cocos, et en y rencontrant la faune et la flore. Revivez le voyage qui lui a permis de poser les bases de la théorie de l’évolution !

L’expérience est multi-utilisateur et peut se vivre seul, en famille (à partir de 10 ans) ou entre amis.

Chaque session dure environ 1 heure, avec 36 minutes d’expérience, suivies d’un moment d’échange avec l’équipe afin de recueillir vos impressions. Des boissons et quelques gourmandises vous seront proposées à l’issue de la séance.

La participation est entière gratuite, sur inscription.

Du 29 au 31 juillet, Le studio Lucid Realities ouvre exceptionnellement au public une phase de test de sa toute nouvelle expérience de réalité virtuelle, Le Fabuleux Voyage de Charles Darwin.

Du mercredi 29 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :

gratuit

Des créneaux sont ouverts tous les jours à partir de 11 heures.

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-29T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Lycée Gustave Ferrié 7, rue des Écluses Saint-Martin 75010 Paris



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