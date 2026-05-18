Dracula : la parodie hilarante et terrifiante ! APOLLO THEATRE PARIS

Avant-premières exceptionnelles les 22 et 23 juin à 19h30

Apollo Théâtre, 18 rue du Faubourg du Temple – 75011 PARIS

Jonathan Harker, agent immobilier anglais, part en Transylvanie pour finaliser la vente de plusieurs appartements à Londres. Il y rencontre le comte Dracula, un vampire excentrique et pansexuel, qui a décidé de quitter sa terre natale pour s’installer en Angleterre. Là, il jette son dévolu sur les deux soeurs Lucy et Mina, ainsi que sur Jonathan lui-même, semant le chaos dans leur entourage.

Face aux ravages de Dracula, une petite équipe se forme autour du Dr. Van Helsing, la grande spécialiste des créatures surnaturelles. Ensemble, iels partent en chasse…

Une pièce de Gordon Greenberg et Steve Rosen

Mise en scène par Gaspard Legendre

Musique originale de Christian Auer

Chorégraphies de Clement Wohrer

Avec

Caroline Aïn, Robin Ganacheau, Cyril Guillou, Naig Ledaim–Olivier, Aurélien Mallard, Valentin Nerdenne

Jouée pour la première fois en France, la pièce Dracula, la parodie hilarante et terrifiante ! s’empare avec humour des codes du roman original.

Portée par six acteur.ices jouant 18 rôles, la pièce mêle parodie, comédie physique et clins d’œil à la pop culture dans une ambiance délirante, brouillant les frontières entre le XIXe siècle gothique et le monde contemporain. C’est une célébration théâtrale, joyeusement irrévérencieuse, de l’un des héros les plus célèbres de la littérature !

Du lundi 22 juin 2026 au mardi 23 juin 2026 :

lundi, mardi

de 19h30 à 21h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-22T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-24T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-22T19:30:00+02:00_2026-06-22T21:00:00+02:00;2026-06-23T19:30:00+02:00_2026-06-23T21:00:00+02:00

APOLLO THEATRE 18 rue du Faubourg du Temple 75011 PARIS



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