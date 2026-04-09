Goo • Chiennes SUPERSONIC Paris

GOO (22h00)

(Indie rock punk – Record Plant Records – Keighley, UK)

Goo est un groupe de rock indépendant au cœur punk originaire de Keighley, dans le West Yorkshire. Après s’être imposé comme un habitué de l’émission « BBC Introducing » suite à la sortie de son single « Call In Sick », Goo a entamé une tournée en France et au Royaume-Uni. Le groupe a autoproduit l’EP « Chomp » au format 10 pouces, ainsi que les singles « You’re In Mono » et « Tiny Dinosaur That Only I Can See » sur vinyle 7 pouces, tous accompagnés de tournées en Europe et au Royaume-Uni.

En 2025, Goo s’est joint à Pup (Canada) et Illuminati Hotties (Los Angeles) pour une tournée au Royaume-Uni, coïncidant avec la réédition de « Chomp » sur vinyle 12 pouces. En janvier, le groupe a été invité à enregistrer une session live de trois titres pour BBC Introducing

En septembre, goo a joué au Saltaire Festival et s’est produit au St George’s Hall dans le cadre de l’émission « Contains Strong Language » diffusée par la BBC. En janvier 2026, Goo a effectué une tournée au Royaume-Uni avec les Marmozets. En mai, le groupe sortira son premier album « Oh Wow, Oh Well » et partira en tournée au Royaume-Uni et en Europe.

Les 3 influences : Courtney Barnett, Weezer, The Beths

http://www.whoaregoo.bandcamp.com

https://www.youtube.com/@whoaregoo

CHIENNES (20h00)

(Stoner – Paris, FR)

Chiennes c’est une rage, des aboiements, des échanges d’instruments.

C’est Meg, Lisa Mélissa et Lune qui jouent un psyché stoner hypnotique et brumeux.

C’est trois musiciennes aussi troublées que troublantes.

C’est une expérience à découvrir en concert.

Les 3 influences : Grandmas House, beak> & All Them Witches

https://link.deezer.com/s/32RZpuCiQnb8cfY03XdFy

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Lundi 22 Juin 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Pixies, The Beths, Pavement

Le lundi 22 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-22T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-23T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-22T19:00:00+02:00_2026-06-22T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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