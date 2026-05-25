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Mois Quatorzien du Handicap – Portes ouvertes de la Maison Sport Santé Florimont Espace Maindron Paris

Mois Quatorzien du Handicap – Portes ouvertes de la Maison Sport Santé Florimont Espace Maindron Paris

Mois Quatorzien du Handicap – Portes ouvertes de la Maison Sport Santé Florimont Espace Maindron Paris mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Espace Maindron

Adresse : 6 bis, rue Hippolyte Maindron

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : <p>Accès libre, sans réservation</p>

Découvrez les différentes activités sportives proposées par l’association Florimont. Entre activités, dispositifs de remise en sport et bilans, la Maison Sport Santé s’adapte à toutes les conditions et mesure les progrès que vous réalisez !

Dans le cadre du Mois Quatorzien du Handicap, portes ouvertes de la Maison Sport Santé Florimont, Paris 14e
Le mercredi 24 juin 2026
de 11h00 à 17h00
gratuit

Accès libre, sans réservation

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-24T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T11:00:00+02:00_2026-06-24T17:00:00+02:00

Espace Maindron 6 bis, rue Hippolyte Maindron  75014 Paris

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