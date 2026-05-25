Mois Quatorzien du Handicap – Portes ouvertes de la Maison Sport Santé Florimont Espace Maindron Paris
Mois Quatorzien du Handicap – Portes ouvertes de la Maison Sport Santé Florimont Espace Maindron Paris mercredi 24 juin 2026.
Découvrez les différentes activités sportives proposées par l’association Florimont. Entre activités, dispositifs de remise en sport et bilans, la Maison Sport Santé s’adapte à toutes les conditions et mesure les progrès que vous réalisez !
Dans le cadre du Mois Quatorzien du Handicap, portes ouvertes de la Maison Sport Santé Florimont, Paris 14e
Le mercredi 24 juin 2026
de 11h00 à 17h00
gratuit
Accès libre, sans réservation
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-24T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T11:00:00+02:00_2026-06-24T17:00:00+02:00
Espace Maindron 6 bis, rue Hippolyte Maindron 75014 Paris
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