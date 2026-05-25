Mois Quatorzien du Handicap – Portes ouvertes de la Maison Sport Santé Florimont Espace Maindron Paris

Découvrez les différentes activités sportives proposées par l’association Florimont. Entre activités, dispositifs de remise en sport et bilans, la Maison Sport Santé s’adapte à toutes les conditions et mesure les progrès que vous réalisez !

Dans le cadre du Mois Quatorzien du Handicap, portes ouvertes de la Maison Sport Santé Florimont, Paris 14e

Le mercredi 24 juin 2026

de 11h00 à 17h00

gratuit

Accès libre, sans réservation

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T11:00:00+02:00_2026-06-24T17:00:00+02:00

Espace Maindron 6 bis, rue Hippolyte Maindron 75014 Paris



Afficher la carte du lieu Espace Maindron et trouvez le meilleur itinéraire

