Activité | Balade contée dans le parc Martin Luther King Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Activité | Balade contée dans le parc Martin Luther King Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris mercredi 24 juin 2026.
Mercredi 24 juin 2026 de 11h> 12h
Marie, notre mamie conteuse, chuchote des histoires merveilleuses à écouter en se baladant dans le parc Martin Luther King au milieu des fleurs et du printemps qui prend ses marques.
Pour les enfants à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte
Gratuit sur inscription à l’accueil du Centre ou par téléphone au 01.82.04.02.95
Bienvenue dans le monde des contes et de la magie des belles histoires
Le mercredi 24 juin 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit
Inscription à l’accueil du Centre
Public enfants. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-24T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T11:00:00+02:00_2026-06-24T12:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Mado Robin et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Sportives : Danse sur la place Marek Edelman Place Marek Edelman Paris 3 juin 2026
- Eveil à la lecture et au mouvement avec la fondation l’école des loisirs Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 3 juin 2026
- Permanence prévention et dépistage, Quartier Jeunes, Paris 3 juin 2026
- Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris 3 juin 2026
- Roland-Garros réinvestit la place de la Concorde Place de la Concorde Paris 3 juin 2026