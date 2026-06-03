Activité | Balade contée dans le parc Martin Luther King Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Mercredi 24 juin 2026 de 11h> 12h

Marie, notre mamie conteuse, chuchote des histoires merveilleuses à écouter en se baladant dans le parc Martin Luther King au milieu des fleurs et du printemps qui prend ses marques.

Pour les enfants à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte

Gratuit sur inscription à l’accueil du Centre ou par téléphone au 01.82.04.02.95



Bienvenue dans le monde des contes et de la magie des belles histoires

Le mercredi 24 juin 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit

Inscription à l’accueil du Centre

Public enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T11:00:00+02:00_2026-06-24T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



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