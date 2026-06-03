Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Activité | Balade contée dans le parc Martin Luther King Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Activité | Balade contée dans le parc Martin Luther King Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Activité | Balade contée dans le parc Martin Luther King Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Centre Paris Anim’ Mado Robin

Adresse : 84 rue Mstislav Rostropovitch

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : <p>Inscription à l'accueil du Centre<br></p>

Mercredi 24 juin 2026 de 11h> 12h

Marie, notre mamie conteuse, chuchote des histoires merveilleuses à écouter en se baladant dans le parc Martin Luther King au milieu des fleurs et du printemps qui prend ses marques.

Pour les enfants à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte

Gratuit sur inscription à l’accueil du Centre ou par téléphone au 01.82.04.02.95

Bienvenue dans le monde des contes et de la magie des belles histoires
Le mercredi 24 juin 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit

Inscription à l’accueil du Centre

Public enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-24T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T11:00:00+02:00_2026-06-24T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch  75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin


Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Mado Robin et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)