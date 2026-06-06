Festivals du Parc Floral 2026 Parc Floral de Paris Paris

Avec Paris Jazz Festival, Classique au Vert et Les Pestacles, la programmation estivale du Parc Floral en offre pour tous les goûts. Laissez-vous emporter par la magie des concerts en plein air.

Paris Jazz Festival

Célébrant trois décennies de passion jazz, le Paris Jazz Festival propose une programmation éclectique, mettant en lumière des artistes de renommée internationale et des talents émergents.

Au programme :

Dimanche 28 juin à 15h : Duo Brady

Dimanche 28 juin à 17h : Poets of Forest (avec Arnaud Dolmen, Jowee Omicil, Michel Alibo)

Samedi 4 juillet à 16h : Melissa Aldana

Dimanche 12 juillet à 16h : Tomoki Sanders

Samedi 18 juillet à 16h : Lea Maria Fries

Samedi 15 août à 16h : Salomé Gasselin

Dimanche 23 août à 16h : AMG

Samedi 29 août à 16h : Célia Kameni

Dimanche 6 septembre à 16h : Kyoto Jazz Massive ft. Echoes of a New Dawn Orchestra

Classique au Vert

Chaque week-end, Classique au Vert invite mélomanes et curieux à découvrir des œuvres classiques dans un cadre verdoyant.

Au programme :

Samedi 27 juin : 16h : Le Temps des Lilas – I Giardini & Pierre Fouchenneret

Dimanche 5 juillet à 16h : Clair-Obscur – Astrig Siranossian & Nathanaël Gouin

Samedi 11 juillet à 16h : The Perfect Match – Lucienne Renaudin Vary & Félicien Brut

Dimanche 19 juillet à 16h : Fête Champêtre – Salomé Gasselin & Justin Taylor

Dimanche 16 août à 16h : Bach, Vivaldi, Telemann Concertos pour 1,2,3 et 4 violons – Ensemble Diderot, Johannes Pramsohler

Dimanche 22 août à 16h : Opus13 Quartet

Dimanche 30 août à 16h : Philipp Glass – Vanessa Wagner

Dimanche 5 septembre 16h : Orchestre de Chambre de Paris

Les Pestacles

Le rendez-vous incontournable des familles ! Les Pestacles proposent des moments musicaux joyeux, créatifs et adaptés aux jeunes publics :

Au programme :

Mercredi 24 juin à 14h30 : bülbül – Leï

Mercredi 1er juillet à 14h30 : En Direct de la Récré – Reno Bistan

Mercredi 8 juillet à 14h : Cette nuit une chouette m’a dit – Morgane Le Cuff

Mercredi 15 juillet à 14h : Un Chat Botté – Marie Piemontese & Florent Trochel

Mercredi 22 juillet à 14h : Bestiole Blues Bazar – Compagnie Une Chanson Tonton

Mercredi 19 août à 14h : Amalia – La Compagnie des Xylophages

Mercredi 26 août à 14h : Harmattan Brothers

Mercredi 2 septembre à 14h30 : Aux Rythmes des Vagues – Paolo Conti et Lou Richard

Plus d’informations sur notre site internet

Découvrez la quiétude d’un lieu et les propositions originales de spectacles classique, jazz ou à destination du jeune public aux Festivals du Parc Floral. Retrouvez-nous du 24 juin au 6 septembre 2026 !

Du mercredi 24 juin 2026 au dimanche 06 septembre 2026 :

gratuit

Les festivals sont gratuit mais l’entrée du parc est payante.

Tarif d’entrée du parc: 2,80€

Tarif réduit : 1,60€

Gratuit pour les – 7 ans/ Centres de loisirs et Groupes scolaires

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-07T01:59:59+02:00

Date(s) :

Parc Floral de Paris 1 route de l’artillerie, Paris 12e 75012 Entrée Château : Esplanade Saint-Louis devant le Château de Vincennes. Entrée Nymphéas : Route de la Pyramide.Paris



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