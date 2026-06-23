Défi Chrono à la Piscine Dunois Piscine Dunois PARIS

Ouvert à toutes et à tous, le défi Chrono à la piscine Dunois, se déroule sur plusieurs jours, du 24 au 28 juin, et propose un programme mêlant sport, détente et moments festifs.

Au programme :

plusieurs sessions de prises de temps pour tenter de battre un record,

pour tenter de battre un record, un aquagym géant pour bien démarrer la journée,

pour bien démarrer la journée, un concert live pour une ambiance festive,

pour une ambiance festive, un défi en famille, accessible à tous les âges.

Que vous soyez amateur de natation, sportif confirmé ou simplement à la recherche d’une activité ludique, le Défi Chrono est l’occasion idéale de partager un moment unique autour du sport et du plaisir !

Activités gratuites (entrée aux tarifs habituels) – Bonnet de bain obligatoire

En attendant les championnats d’Europe de Natation en 2026, la Piscine Dunois vous invite à participer au Défi Chrono, un événement sportif et convivial.

Le dimanche 28 juin 2026

de 09h00 à 15h00

Le samedi 27 juin 2026

de 10h00 à 16h00

Le mercredi 24 juin 2026

de 12h00 à 15h00

payant

ticket d’entrée de piscine obligatoire

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T12:00:00+02:00_2026-06-24T15:00:00+02:00;2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T16:00:00+02:00;2026-06-28T09:00:00+02:00_2026-06-28T15:00:00+02:00

Piscine Dunois 70, rue Dunois 75013 PARIS

+33145854481 djs-circ5-13@paris.fr



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