Défi Chrono à la Piscine Dunois Piscine Dunois PARIS
Défi Chrono à la Piscine Dunois Piscine Dunois PARIS mercredi 24 juin 2026.
Ouvert à toutes et à tous, le défi Chrono à la piscine Dunois, se déroule sur plusieurs jours, du 24 au 28 juin, et propose un programme mêlant sport, détente et moments festifs.
Au programme :
- plusieurs sessions de prises de temps pour tenter de battre un record,
- un aquagym géant pour bien démarrer la journée,
- un concert live pour une ambiance festive,
- un défi en famille, accessible à tous les âges.
Que vous soyez amateur de natation, sportif confirmé ou simplement à la recherche d’une activité ludique, le Défi Chrono est l’occasion idéale de partager un moment unique autour du sport et du plaisir !
Activités gratuites (entrée aux tarifs habituels) – Bonnet de bain obligatoire
En attendant les championnats d’Europe de Natation en 2026, la Piscine Dunois vous invite à participer au Défi Chrono, un événement sportif et convivial.
Le dimanche 28 juin 2026
de 09h00 à 15h00
Le samedi 27 juin 2026
de 10h00 à 16h00
Le mercredi 24 juin 2026
de 12h00 à 15h00
payant
ticket d’entrée de piscine obligatoire
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T12:00:00+02:00_2026-06-24T15:00:00+02:00;2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T16:00:00+02:00;2026-06-28T09:00:00+02:00_2026-06-28T15:00:00+02:00
Piscine Dunois 70, rue Dunois 75013 PARIS
+33145854481 djs-circ5-13@paris.fr
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