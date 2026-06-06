Expo L’Aube du Chemin : Dialogue textile France-Japon Galerie Au Médicis Paris

« Un dialogue entre littérature et art

contemporain »

L’exposition « L’Aube du Chemin : LIAISONS, de la terre à la

couleur » prend pour point de départ un récit de voyage oublié : Les

Aventures autour du Mont-Blanc d’Alexandre Dumas (1833). Près de deux siècles

après le départ de l’écrivain, l’artiste Joël Dagès quitte lui aussi Paris et

le monde de la mode pour revenir à la terre, dans sa ferme familiale des

Landes. Depuis 2019, il se consacre entièrement à la teinture végétale.

Comme Dumas transformait ses observations en récit, Joël

Dagès pratique un art de la patience et du temps long, transformant la matière

brute, indigo, garance, réséda, pastel… en de véritables tableaux textiles,

reflets de paysages abstraits.

« LIAISONS : Un pont entre la France et le Japon »

Pour cette occasion, Les Archives Vivantes inaugurent une

résonance unique entre le travail de Joël Dagès et deux prestigieuses maisons

de confection japonaises :

– manipuri : foulards imprimés à la main en sérigraphie

traditionnelle, mêlant modernité graphique et esthétique européenne du XIXe

siècle.

– enrica : vêtements aux silhouettes fluides incarnant la

philosophie du wabi-sabi, teints à partir de pigments botaniques (écorces de

fukugi, charbon d’ananas, terre oxydée).

De l’œuvre contemplée à l’objet porté, cette collaboration

interroge notre rapport à la nature, à la provenance et au temps.

Programme de

l’exposition

Jeudi 25 juin 2026, dès 18h30 :

Vernissage, agrémenté d’un concert de violon à 19h00 (Entrée

libre).

Lundi 29 juin 2026, 18h30 : Conférence-lecture « Le paysage

infusé : de la plume de Dumas aux bains de couleur »

Intervenant : Dr. Zied Smat, chercheur invité au laboratoire

ALITHILA (Université de Lille) (Entrée payante en ligne ou sur place. Réservation ici.).

Plein Tarif : 8€

Tarif réduit : 5€

Expériences

contemplatives et méditatives

Prolongez l’expérience sensorielle face aux œuvres avec Mme

Charlène Delaville lors de séances de méditation guidée (Entrée payante,

réservation obligatoire) :

Mardi 23 juin à 19h30 : 45€ (Réservation)

Samedi 27 juin à 11h00 : 30€ (Réservation)

Information Pratiques

Dates : Du 24 au 30 juin 2026

Horaire : 11h00 – 19h00 (le 24 et le 30 juin jusqu’à 17h00)

Lieu : Galerie au Médicis, 5 rue de Médicis, 75006 Paris

Tarif : Entrée libre pour l’exposition (hors événements spécifiques sur réservation)

Contact & Réservations : contact@lesarchivesvivantes.com

Commissaire d’exposition : Les Archives Vivantes

À propos : Récemment mis en lumière par Madame Figaro et

Marie Claire, le studio curatorial Les Archives Vivantes conçoit ses

expositions comme des ponts poétiques entre l’art, la recherche esthétique et

la littérature.

Les Archives Vivantes présentent la première exposition personnelle de l’artiste teinturier, Joël Dagès, à la Galerie au Médicis, du 24 au 30 juin 2026. Niché au cœur du 6e arrondissement de Paris, le studio curatorial, Les Archives Vivantes, orchestre un dialogue inédit et sensible entre art contemporain, littérature du XIXe siècle et haut artisanat japonais.

Du mercredi 24 juin 2026 au mardi 30 juin 2026 :

mardi, mercredi

de 11h00 à 17h00

lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit sous condition

Entrée

libre pour l’exposition (hors événements spécifiques sur réservation)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-30T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T11:00:00+02:00_2026-06-24T17:00:00+02:00;2026-06-25T11:00:00+02:00_2026-06-25T19:00:00+02:00;2026-06-26T11:00:00+02:00_2026-06-26T19:00:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T19:00:00+02:00;2026-06-29T11:00:00+02:00_2026-06-29T19:00:00+02:00;2026-06-30T11:00:00+02:00_2026-06-30T17:00:00+02:00

Galerie Au Médicis 5 rue de Médicis 75006 Paris

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