Expo L’Aube du Chemin : Dialogue textile France-Japon Galerie Au Médicis Paris
Expo L’Aube du Chemin : Dialogue textile France-Japon Galerie Au Médicis Paris mercredi 24 juin 2026.
« Un dialogue entre littérature et art
contemporain »
L’exposition « L’Aube du Chemin : LIAISONS, de la terre à la
couleur » prend pour point de départ un récit de voyage oublié : Les
Aventures autour du Mont-Blanc d’Alexandre Dumas (1833). Près de deux siècles
après le départ de l’écrivain, l’artiste Joël Dagès quitte lui aussi Paris et
le monde de la mode pour revenir à la terre, dans sa ferme familiale des
Landes. Depuis 2019, il se consacre entièrement à la teinture végétale.
Comme Dumas transformait ses observations en récit, Joël
Dagès pratique un art de la patience et du temps long, transformant la matière
brute, indigo, garance, réséda, pastel… en de véritables tableaux textiles,
reflets de paysages abstraits.
« LIAISONS : Un pont entre la France et le Japon »
Pour cette occasion, Les Archives Vivantes inaugurent une
résonance unique entre le travail de Joël Dagès et deux prestigieuses maisons
de confection japonaises :
– manipuri : foulards imprimés à la main en sérigraphie
traditionnelle, mêlant modernité graphique et esthétique européenne du XIXe
siècle.
– enrica : vêtements aux silhouettes fluides incarnant la
philosophie du wabi-sabi, teints à partir de pigments botaniques (écorces de
fukugi, charbon d’ananas, terre oxydée).
De l’œuvre contemplée à l’objet porté, cette collaboration
interroge notre rapport à la nature, à la provenance et au temps.
Programme de
l’exposition
- Jeudi 25 juin 2026, dès 18h30 :
Vernissage, agrémenté d’un concert de violon à 19h00 (Entrée
libre).
- Lundi 29 juin 2026, 18h30 : Conférence-lecture « Le paysage
infusé : de la plume de Dumas aux bains de couleur »
Intervenant : Dr. Zied Smat, chercheur invité au laboratoire
ALITHILA (Université de Lille) (Entrée payante en ligne ou sur place. Réservation ici.).
Plein Tarif : 8€
Tarif réduit : 5€
- Expériences
contemplatives et méditatives
Prolongez l’expérience sensorielle face aux œuvres avec Mme
Charlène Delaville lors de séances de méditation guidée (Entrée payante,
réservation obligatoire) :
Mardi 23 juin à 19h30 : 45€ (Réservation)
Samedi 27 juin à 11h00 : 30€ (Réservation)
Information Pratiques
Dates : Du 24 au 30 juin 2026
Horaire : 11h00 – 19h00 (le 24 et le 30 juin jusqu’à 17h00)
Lieu : Galerie au Médicis, 5 rue de Médicis, 75006 Paris
Tarif : Entrée libre pour l’exposition (hors événements spécifiques sur réservation)
Contact & Réservations : contact@lesarchivesvivantes.com
Commissaire d’exposition : Les Archives Vivantes
À propos : Récemment mis en lumière par Madame Figaro et
Marie Claire, le studio curatorial Les Archives Vivantes conçoit ses
expositions comme des ponts poétiques entre l’art, la recherche esthétique et
la littérature.
Les Archives Vivantes présentent la première exposition personnelle de l’artiste teinturier, Joël Dagès, à la Galerie au Médicis, du 24 au 30 juin 2026. Niché au cœur du 6e arrondissement de Paris, le studio curatorial, Les Archives Vivantes, orchestre un dialogue inédit et sensible entre art contemporain, littérature du XIXe siècle et haut artisanat japonais.
Du mercredi 24 juin 2026 au mardi 30 juin 2026 :
mardi, mercredi
de 11h00 à 17h00
lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 19h00
gratuit sous condition
Entrée
libre pour l’exposition (hors événements spécifiques sur réservation)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-30T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T11:00:00+02:00_2026-06-24T17:00:00+02:00;2026-06-25T11:00:00+02:00_2026-06-25T19:00:00+02:00;2026-06-26T11:00:00+02:00_2026-06-26T19:00:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T19:00:00+02:00;2026-06-29T11:00:00+02:00_2026-06-29T19:00:00+02:00;2026-06-30T11:00:00+02:00_2026-06-30T17:00:00+02:00
Galerie Au Médicis 5 rue de Médicis 75006 Paris
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