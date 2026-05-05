Labes, Atelier de Paris / CDCN, Paris

Labes Jeudi 11 juin, 21h00 Atelier de Paris / CDCN Paris

Limité à 124 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T21:00:00+02:00 – 2026-06-11T21:50:00+02:00

Fin : 2026-06-11T21:00:00+02:00 – 2026-06-11T21:50:00+02:00

Selim Ben Safia · Labes

Labes, en arabe, signifie « tout va bien ». Dans cette pièce pour quatre danseuses et danseurs et une musicienne, Selim Ben Safia explore les notions antagonistes d’arrêt et de résilience pour écrire une chorégraphie du « bonheur malgré tout ». Au son d’une viole de gambe, par-delà les ruines et le déni, une ode à la danse de la vie.

Plus d’informations : https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/selim-ben-safia/

Atelier de Paris / CDCN 2 Route du Champ de Manœuvre, 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Picpus Paris Île-de-France 0141741707 https://www.atelierdeparis.org/ https://www.instagram.com/atelierdepariscdcn/;https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN;https://www.linkedin.com/in/atelier-paris-785284261/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-atelierdeparis.mapado.com/event/695176-labes-de-selim-ben-safia »}] [{« link »: « https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/selim-ben-safia/ »}] L’Atelier de Paris est un Centre de développement chorégraphique national au service de l’art et de la communauté chorégraphique situé à la Cartoucherie dans le bois de Vincennes (Paris 12e). Il conjugue des missions de soutien à la création et à la diffusion par le biais de son Automne en création(s) et de ses festivals PULSE et JUNE EVENTS, tout en développant un large programme d’actions artistiques et culturelles ainsi qu’une offre de formation professionnelle. En transports en commun :

Métro 1 (arrêt Château de Vincennes) puis bus 112 (5e arrêt — Cartoucherie) ou bus 201 (arrêt Plaine de la Faluère)

Le bus 112 part de Château de Vincennes toutes les 20 minutes environ.

À pied ou à vélo :

Par le Bois de Vincennes en longeant le Parc Floral (pistes cyclables jusqu’à la Cartoucherie)

Stations Vélib’ Champs de Manœuvre – Cartoucherie, Pyramide – Parc Floral ou Tremblay – Lac des Minimes

Par la route :

Porte de Vincennes, direction Parc Floral, puis Cartoucherie

Entrée par le 6 Route du Champ de Manœuvre

Parking gratuit

Saison Méditerranée 2026

© Patrick Berger