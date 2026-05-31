Rencontre-dédicace avec Sina Abedi : Târof, l’art de la guerre à l’iranienne Gilgamesh — bar à vin persan & salon culturel Paris

Târof. L’art de la guerre à l’iranienne

Sina Abedi — Gondishapour Éditions

Préface de Leili Anvar

Un essai vivant, drôle et éclairant sur l’art iranien de la politesse

­­­­Comment un simple verre de thé peut-il devenir un champ de bataille ? Pourquoi un « non merci » iranien signifie-t-il souvent « oui, mais insiste encore » ? Et que cache cette politesse si codifiée que l’on surnomme parfois « l’art de couper la tête avec de la soie » ?

Avec Târof : L’art de la guerre à l’iranienne, Sina Abedi propose la première exploration en langue française d’un phénomène culturel aussi fascinant que méconnu : le Târof, ce système de courtoisie iranien qui structure en profondeur les relations sociales, familiales, professionnelles et même politiques en Iran.

Face aux tempêtes de l’Histoire, le peuple iranien a développé une capacité de résilience hors du commun. À chaque époque, il a su résister, s’adapter, plier sans rompre, et surtout, préserver une identité culturelle riche, complexe, parfois insaisissable pour l’observateur extérieur.

Parmi les piliers de cette incroyable faculté d’adaptation se distingue un instrument social et stratégique d’une subtilité inouïe : le Târof.

Car non, le Târof ne se réduit pas, comme on pourrait le croire au premier abord, à une simple politesse exagérée, à un jeu de courtoisie charmant mais superficiel. Ce serait passer à côté de l’essentiel. Le Târof est bien plus : c’est une véritable arme sociale et culturelle. Une arme invisible, tissée de mots, de silences, de gestes et de refus calculés. Elle structure en profondeur les relations humaines en Iran, elle régule les tensions, désamorce les conflits potentiels et contribue à maintenir un équilibre délicat au sein d’une société si souvent éprouvée par l’histoire et les pressions extérieures.

Comprendre le Târof, ou du moins tenter d’en saisir les mécanismes, c’est donc ouvrir une porte fascinante sur l’esprit collectif iranien. C’est accéder à une forme de grammaire sociale cachée, indispensable pour déchiffrer les interactions quotidiennes comme les enjeux plus vastes. C’est aussi saisir un mode de communication unique qui reflète une stratégie millénaire alliant, dans un ballet complexe, la bienséance la plus exquise, une générosité parfois débordante (du moins en apparence), l’instinct de survie, une ruse consommée et une forme de diplomatie du quotidien. Sans cette clé les subtilités des relations sociales, familiales, professionnelles et même politiques iraniennes demeurent largement impénétrables, un théâtre d’ombres dont on ne perçoit que les contours fugaces.

Un essai entre analyse et récit personnel

Bien plus qu’un simple guide de bonnes manières, cet ouvrage dévoile les mécanismes d’une véritable « grammaire sociale cachée ». De la bataille rituelle pour l’addition au restaurant jusqu’aux stratégies de négociation, en passant par les jeux psychologiques liés à l’honneur (Ābéru) et la figure mythique de Shéhérazade, Sina Abedi décrypte un art de vivre millénaire qui oscille entre générosité sincère et stratégie redoutable.

L’auteur nourrit son analyse de ses propres mésaventures interculturelles, notamment un séjour chez un ami français dont la patience, mise à rude épreuve par sept jours de refus théâtraux, a fini par céder de manière spectaculaire. Le livre allie ainsi rigueur intellectuelle, sens du récit et une autodérision qui est elle-même, comme le souligne la préfacière, caractéristique de la culture persane.

Rencontre-dédicace autour du livre de Sina Abedi sur le Târof, l’art de la courtoisie iranienne, organisée par Le Cercle Iranica et Gondishapour Éditions.

Le jeudi 11 juin 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-11T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T18:00:00+02:00_2026-06-11T19:00:00+02:00

Gilgamesh — bar à vin persan & salon culturel 3, rue Poissonière 75002 Paris

https://www.gondishapour.fr contact@gondishapour.fr



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