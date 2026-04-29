Solidarités, les Brigades internationales, Paris et l’Espagne Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris Paris
Solidarités, les Brigades internationales, Paris et l’Espagne Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris Paris jeudi 11 juin 2026.
L’année
2026 marque les 90 ans du début de la guerre civile en Espagne (1936-1939) et
de l’engagement dans les Brigades internationales, auquel de très nombreux
Parisiens ont pris part. De nouvelles archives et des recherches récentes
permettent de mieux connaître l’histoire du volontariat international en Espagne
ainsi que de retracer les parcours d’engagement de ces Parisiens.
Cet évènement s’inscrit
dans le cadre de la programmation accompagnant
l’exposition Robert
Capa, photographe de guerre du musée de la Libération de Paris – musée du Général Leclerc – musée Jean-Moulin.
Les interventions de la soirée :
Présentation
de la base de données recensant les Parisiens engagés dans les Brigades internationales
constituée par l’ACER
Claire Rol-Tanguy,
secrétaire générale de l’ACER (Les Amis combattants en Espagne républicaine).
Paris
dans les Brigades internationales, les Brigades internationales à Paris 1936-2026
Edouard
Sill, historien, enseignant à l’Institut catholique de Paris, chercheur associé
au Centre d’histoire sociale des mondes contemporains.
Reporters
et photoreporters dans la guerre d’Espagne
Anne
Mathieu, maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches en histoire
du journalisme du XXe siècle à l’université de Lorraine.
Avec
des extraits commentés de films d’archives sur la guerre d’Espagne (fonds
Ciné-archives) par Danielle Tartakowsky, présidente de Ciné-archives et Marion
Boulestreau, responsable de Ciné-archives.
Le Comité d’histoire de la Ville de Paris s’associe au musée de la Libération de Paris – musée du Général Leclerc – musée Jean-Moulin pour proposer une soirée d’étude consacrée à l’histoire des Brigades internationales et des solidarités alors nouées entre Paris et l’Espagne.
Le jeudi 11 juin 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit sous condition
lien d’inscription à venir
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-11T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T18:30:00+02:00_2026-06-11T20:00:00+02:00
Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris 5 rue de Lobau 75004 Paris
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