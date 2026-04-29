Solidarités, les Brigades internationales, Paris et l’Espagne Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris Paris

L’année

2026 marque les 90 ans du début de la guerre civile en Espagne (1936-1939) et

de l’engagement dans les Brigades internationales, auquel de très nombreux

Parisiens ont pris part. De nouvelles archives et des recherches récentes

permettent de mieux connaître l’histoire du volontariat international en Espagne

ainsi que de retracer les parcours d’engagement de ces Parisiens.

Cet évènement s’inscrit

dans le cadre de la programmation accompagnant

l’exposition Robert

Capa, photographe de guerre du musée de la Libération de Paris – musée du Général Leclerc – musée Jean-Moulin.

Les interventions de la soirée :

Présentation

de la base de données recensant les Parisiens engagés dans les Brigades internationales

constituée par l’ACER

Claire Rol-Tanguy,

secrétaire générale de l’ACER (Les Amis combattants en Espagne républicaine).

Paris

dans les Brigades internationales, les Brigades internationales à Paris 1936-2026

Edouard

Sill, historien, enseignant à l’Institut catholique de Paris, chercheur associé

au Centre d’histoire sociale des mondes contemporains.

Reporters

et photoreporters dans la guerre d’Espagne

Anne

Mathieu, maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches en histoire

du journalisme du XXe siècle à l’université de Lorraine.

Avec

des extraits commentés de films d’archives sur la guerre d’Espagne (fonds

Ciné-archives) par Danielle Tartakowsky, présidente de Ciné-archives et Marion

Boulestreau, responsable de Ciné-archives.

Le Comité d’histoire de la Ville de Paris s’associe au musée de la Libération de Paris – musée du Général Leclerc – musée Jean-Moulin pour proposer une soirée d’étude consacrée à l’histoire des Brigades internationales et des solidarités alors nouées entre Paris et l’Espagne.

Le jeudi 11 juin 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit sous condition

lien d’inscription à venir

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-11T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T18:30:00+02:00_2026-06-11T20:00:00+02:00

Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris 5 rue de Lobau 75004 Paris

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