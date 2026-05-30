Séminaire : France, Suède et Empire ottoman : alliances artistiques Institut suédois Paris

Les interventions de chacun⸱e dessineront un cadre historique et géopolitique des échanges entre France, Suède et Empire ottoman, tout en explorant les influences réciproques qui ont façonné les arts visuels, l’architecture et les modes de vie.

Programme

10:00 – 10:15

Accueil et introduction

Modération : Olof Heilo, directeur de l’Institut suédois de recherche à Istanbul

En anglais

Alliances et géopolitique

10:15 – 11:00

At the Edges of Europe: Swedish-Ottoman Contacts in the Age of Enlightenment

Olof Heilo

En anglais

11:00 – 11:45

Goût de France à la Sublime Porte : 1569–1787

Olivier Bouquet, professeur d’histoire ottomane, Université Paris Cité

En français

11:45 – 12:30

The Illustrations in Mouradgea d’Ohsson’s « Tableau général de l’Empire othoman »

Martin Olin, directeur des collections, Nationalmuseum, Stockholm

En anglais

Les arts visuels

14:00 – 14:45

Pouvoir et visibilité du monde ottoman à travers la peinture

Frédéric Hitzel, chercheur au CNRS, au Centre d’histoire du Domaine Turc à l’EHESS, Paris

En français

14:45 – 15:30

A moving landscape: the view from the Swedish Palace in Pera, transplanted to Stockholm and Biby

Alyson Wharton-Durgaryan, Celsing Fellow au Khalili Research Centre, Université d’Oxford

En anglais

15:30 – 16:15

Dressing à la Turque – the Marie-Antoinette portrait by Adolphe Ulrik Wertmüller

Kendra Van Cleave, Kent State University

En anglais

16:15 – 16:30

Conclusion par Olof Heilo

En anglais

En collaboration avec Nationalmuseum, Stockholm.

Merci à la fondation Björn et Inger Savén.

Informations pratiques

En anglais et en français

Participation gratuite mais inscription obligatoire à la matinée (10h-12h30) et/ou à l’après-midi (13h30-16h30) : cliquez ici

Intervenant·es

Olof HEILO

Olof Heilo a obtenu son doctorat en histoire byzantine à l’Université de Vienne en 2010 et a enseigné l’histoire du Moyen-Orient à l’Université de Lund de 2012 à 2017. Depuis 2022, il est directeur de l’Institut suédois de recherche à Istanbul. Ses travaux portent principalement sur les récits religieux, culturels et politiques ainsi que sur les usages de l’histoire en Europe de l’Est et au Moyen-Orient, avec une attention particulière portée aux empires. En collaboration avec le Consulat général de Suède à Istanbul, il a récemment publié un ouvrage consacré à la présence suédoise dans la ville, du 18e siècle à nos jours.

Olivier BOUQUET

Olivier Bouquet est professeur d’histoire ottomane à l’Université Paris Cité et membre senior de l’Institut universitaire de France. Ses recherches sont consacrées à l’histoire turque et ottomane. Ancien élève de Sciences Po et de l’INALCO, il a soutenu sa thèse d’histoire à l’EHESS avant d’enseigner notamment à l’Université Galatasaray à Istanbul. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Pourquoi l’Empire ottoman ? (Gallimard, 2022).

Martin OLIN

Martin Olin est directeur des collections au Nationalmuseum, Stockholm, et docteur en histoire de l’art. Il a été directeur adjoint de l’Institut suédois de Rome entre 2013 et 2015. Ses recherches portent sur l’art et l’architecture européens autour de 1700, en particulier sur l’œuvre de Nicodème Tessin le Jeune. Il a également écrit sur la peinture scandinave du 19e siècle et prépare actuellement une exposition consacrée à l’art et au tourisme balnéaire entre 1870 et 1945.

Frédéric HITZEL

Frédéric Hitzel est docteur en histoire (Université Paris IV-Sorbonne) et diplômé en langue turque (INALCO). Ancien chercheur à l’Institut français d’études anatoliennes à Istanbul (1990-1995), il est aujourd’hui chercheur au CNRS, rattaché au Centre d’histoire du Domaine turc de l’EHESS, devenu le CETOBaC. Ses recherches portent sur l’histoire de l’Empire ottoman à l’époque moderne, avec un intérêt particulier pour les arts et la culture matérielle. Il a été commissaire de nombreuses expositions et secrétaire général du 14e Congrès international d’art turc, tenu au Collège de France en 2011. Depuis, il a organisé plusieurs cycles de séminaires à l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM‑EHESS).

Alyson WHARTON-DURGARYAN

Alyson Wharton-Durgaryan est Celsing Fellow au Khalili Research Centre de l’Université d’Oxford, où elle mène des recherches sur la collection d’art de la famille Celsing — les frères Ulric et Gustav, ainsi que leur père Gustav l’Aîné. Ceux-ci ont occupé des fonctions diplomatiques et commerciales importantes influençant les relations entre la Suède et l’Empire ottoman au 18e siècle, tout en étant des figures actives de l’orientalisme, mécènes et promoteurs des arts et de l’imprimé. Pendant dix ans, elle a été enseignante-chercheuse à l’Université de Lincoln. Auparavant, de 2012 à 2015, elle était professeure assistante à l’Université Artuklu de Mardin, en Turquie. Ses travaux portent sur l’histoire de l’art, de l’architecture et de la culture visuelle arméniennes et ottomanes.

Kendra VAN CLEAVE

Kendra Van Cleave est historienne de la mode, bibliothécaire universitaire et costumière, installée dans la baie de San Francisco. Elle étudie et reconstitue le costume historique depuis près de vingt ans, avec une spécialisation actuelle sur le 18e siècle. Titulaire de masters en histoire et en sciences de l’information, elle publie des recherches sur l’histoire du vêtement. Ses reconstitutions ont été récompensées à plusieurs reprises. En 2023, elle a publié l’ouvrage Dressing à la Turque: Ottoman Influence on French Fashion, 1670–1800.

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition « France, Suède et Empire ottoman : alliances artistiques », chercheur⸱ses et historien⸱nes de l’art venu⸱es de France, de Suède, mais aussi du Royaume-Uni et des États-Unis, proposent un éclairage inédit sur les liens tissés entre ces trois aires au 18e siècle.

Le jeudi 11 juin 2026

de 10h00 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-11T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T10:00:00+02:00_2026-06-11T16:30:00+02:00

Institut suédois 11, rue Payenne 75003 Paris

https://paris.si.se/agenda/seminaire-france-suede-et-empire-ottoman-alliances-artistiques/ +33144788020 institutsuedois@si.se



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