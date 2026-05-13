Behind the mask (atelier ado 15-20 ans) Lafayette Anticipations Paris

Au cours de cet atelier, crée des masques aux traits déformés et exagérés, en expérimentant différentes expressions.

Inspiré par le travail de l’artiste et cinéaste Diego Marcon, cet atelier propose d’observer comment naissent et se construisent les émotions des personnages à l’écran.

Pas besoin de savoir dessiner, il suffit juste de regarder autrement !

Un atelier conçu et animé par Lorenzo Cianchi.

Un regard, une grimace, un micro-mouvement… le visage parle avant les mots. Et si tu apprenais à utiliser le pouvoir des émotions faciales ?

Le samedi 30 mai 2026

de 17h00 à 18h00

Le samedi 30 mai 2026

de 16h00 à 17h00

Le samedi 30 mai 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00;2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00;2026-05-30T17:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/behind-mask-atelier-ado-15-20-ans



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