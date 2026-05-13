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Behind the mask (atelier ado 15-20 ans) Lafayette Anticipations Paris

Behind the mask (atelier ado 15-20 ans) Lafayette Anticipations Paris

Behind the mask (atelier ado 15-20 ans) Lafayette Anticipations Paris samedi 30 mai 2026.

Lieu : Lafayette Anticipations

Adresse : 9, rue du Plâtre

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Au cours de cet atelier, crée des masques aux traits déformés et exagérés, en expérimentant différentes expressions.

Inspiré par le travail de l’artiste et cinéaste Diego Marcon, cet atelier propose d’observer comment naissent et se construisent les émotions des personnages à l’écran.

Pas besoin de savoir dessiner, il suffit juste de regarder autrement !

Un atelier conçu et animé par Lorenzo Cianchi.

Un regard, une grimace, un micro-mouvement… le visage parle avant les mots. Et si tu apprenais à utiliser le pouvoir des émotions faciales ?
Le samedi 30 mai 2026
de 17h00 à 18h00
Le samedi 30 mai 2026
de 16h00 à 17h00
Le samedi 30 mai 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T20:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00;2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00;2026-05-30T17:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre  75004 Paris
https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/behind-mask-atelier-ado-15-20-ans


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