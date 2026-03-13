Lucile, jazz & chanson française « Velours, velours » — A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Lucile, jazz & chanson française « Velours, velours » — A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris samedi 30 mai 2026.
Passionnée d’histoires musicales et nourrie par le jazz et la chanson française, elle nous entraîne dans un voyage sensible où chansons et récits retracent la rencontre de ces deux styles musicaux.
Lucile Grolleau : voix
Lucas Marchand : piano
Mario Ramanivosoa : batterie
Velours, velours — A kind of cabaret
Chaque samedi après-midi, le 38Riv se transforme en un piano-bar à la Havane, en un club feutré de Harlem ou en une scène de Broadway oubliée. Il ne s’agit pas seulement d’un concert : c’est une plongée vivante et théâtrale dans l’âge d’or du jazz et de la comédie musicale.
Imaginez un hommage vibrant aux voix de Billie Holiday, Judy Garland, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Une parenthèse hors du temps, entre les pages d’un roman de Fitzgerald et les coulisses d’un cabaret new-yorkais, où l’on chante, on raconte, on joue et on rit.
« Velours, velours », c’est l’élégance d’une époque révolue, la chaleur d’un moment partagé, et l’émotion d’une histoire racontée en musique.
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Classiques de la chanson française — Chanteuse, autrice, interprète et chroniqueuse, à la voix douce et chaleureuse, Lucile aime faire vivre les chansons autant que les raconter.
Le samedi 30 mai 2026
de 17h00 à 18h00
Le samedi 30 mai 2026
de 15h00 à 16h00
payant
Tarif en ligne : 17 à 22 euros
Tarif sur place : 20 à 25 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T20:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00;2026-05-30T17:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
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