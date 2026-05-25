Shakespeare Love Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

Carmen, une jeune comédienne, débarque dans un cercle de parole avec une urgence : raconter son parcours semé de désillusions, tant amoureuses que théâtrales. A travers trois héroïnes shakespeariennes — Juliette (Roméo et Juliette), Héléna (Le Songe d’une nuit d’été) et Olivia (La Nuit des rois) —, elle exorcise ses histoires d’amour et son désir viscéral de jouer. Le spectacle mêle scènes classiques et improvisations, et intègre le public comme partenaire de jeu ; une invitation à la joie et à la libération, qui rend Shakespeare accessible à toutes et tous et montre l’étonnante modernité de ses questionnements sur l’amour.

Shakespeare Love interroge les figures féminines de Shakespeare à la lumière des expériences amoureuses d’aujourd’hui : la passion extrême, le désespoir, le désir au-delà du genre. Comment parler d’amour aujourd’hui ? Quelle nouvelle façon d’aimer est possible ? Les situations que traversent les héroïnes de Shakespeare sont universelles. Elles interrogent nos relations amoureuses aussi bien à l’époque élisabéthaine qu’aujourd’hui.

« A quinze ans, l’une des premières pièces de théâtre qui m’a marqué a été Le songe d’une nuit d’été, présenté au Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare. J’avais trouvé incroyable, à l’époque, ce théâtre en plein air, au milieu de la nature, écrin idéal pour faire résonner cette pièce féérique du dramaturge anglais. J’avais l’impression que le lieu avait été imaginé pour la pièce. »

Ana Lorvo

« J’ai un rêve depuis que j’ai commencé le théâtre. J’ai grandi entre Nice et l’arrière-pays niçois dans un village qui s’appelle Gars. J’ai alors cultivé un amour pour la nature, les grands espaces, et les étoiles. Je voudrais un jour créer un festival de théâtre en plein air dans mon village d’enfance et le théâtre de Verdure en serait première marche.

Quand Ana m’a proposé de l’aider pour son projet Shakespeare Love, j’ai tout de suite dit oui car nous avions travaillé ensemble deux ans au Conservatoire Régional de Paris. J’avais été sa réplique pour les concours et elle m’avait été d’une grande aide pour une scène de Lucrèce Borgia de Victor Hugo. Ce que j’aime chez Ana c’est qu’elle se jette avec beaucoup d’intensité dans chaque scène.

Travailler avec Ana, c’est découvrir quelque chose que je connais moins, la dimension tragique des pièces shakespeariennes, et la volonté de s’en saisir à bras le corps. »

Simon Dufour

Shakespeare Love est une performance joyeuse, drôle et immersive, une célébration du théâtre.

Le dimanche 30 août 2026

de 16h00 à 16h50

Le samedi 29 août 2026

de 16h00 à 16h50

Le vendredi 28 août 2026

de 16h00 à 16h50

Le jeudi 27 août 2026

de 16h00 à 16h50

Le mercredi 26 août 2026

de 16h00 à 16h50

Le mardi 25 août 2026

de 16h00 à 16h50

Le dimanche 07 juin 2026

de 16h00 à 16h50

Le samedi 06 juin 2026

de 17h00 à 17h50

Le dimanche 31 mai 2026

de 16h00 à 16h50

Le samedi 30 mai 2026

de 17h00 à 17h50

payant

Tarif Plein : 15,50€

Tarif Réduit : 10,50€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T20:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T19:50:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T17:00:00+02:00_2026-05-30T17:50:00+02:00;2026-05-31T16:00:00+02:00_2026-05-31T16:50:00+02:00;2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T17:50:00+02:00;2026-06-07T16:00:00+02:00_2026-06-07T16:50:00+02:00;2026-08-25T16:00:00+02:00_2026-08-25T16:50:00+02:00;2026-08-26T16:00:00+02:00_2026-08-26T16:50:00+02:00;2026-08-27T16:00:00+02:00_2026-08-27T16:50:00+02:00;2026-08-28T16:00:00+02:00_2026-08-28T16:50:00+02:00;2026-08-29T16:00:00+02:00_2026-08-29T16:50:00+02:00;2026-08-30T16:00:00+02:00_2026-08-30T16:50:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris

https://letheatredeverdure.com/spectacle/shakespeare-love-2/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/



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