Entre le Rhin et la Seine : concert et master classe pianoforte Maison de Victor Hugo PARIS

Échos romantiques entre France et Allemagne.

Le concert, donné par les élèves des classes de pianoforte et de lied et mélodie du département de musique ancienne et pratiques historiques du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, propose un parcours autour des répertoires français et allemands du milieu du XIXe siècle.

En résonance avec l’univers poétique et littéraire de Victor Hugo, le programme explore quelques grands thèmes de l’imaginaire romantique européen.

Par le Département de musique ancienne du Conservatoire à Rayonnement régional de Paris, classe de pianoforte. master classe le jeudi 11 juin 2026 de 10h à 12h30, entrée gratuite sur réservation

concert le jeudi 11 juin 2026 à 19h, entrée gratuite sur réservatio

En lien avec l’exposition « Hugo et l’architecture », ce concert vous propose une exploration de résonances romantiques des deux rives du Rhin.

Le jeudi 11 juin 2026

de à

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-11T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T00:00:00+02:00_2026-06-11T23:59:00+02:00

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS

https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/entre-le-rhin-et-la-seine



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