Entre le Rhin et la Seine : concert et master classe pianoforte Maison de Victor Hugo PARIS
Entre le Rhin et la Seine : concert et master classe pianoforte Maison de Victor Hugo PARIS jeudi 11 juin 2026.
Échos romantiques entre France et Allemagne.
Le concert, donné par les élèves des classes de pianoforte et de lied et mélodie du département de musique ancienne et pratiques historiques du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, propose un parcours autour des répertoires français et allemands du milieu du XIXe siècle.
En résonance avec l’univers poétique et littéraire de Victor Hugo, le programme explore quelques grands thèmes de l’imaginaire romantique européen.
Par le Département de musique ancienne du Conservatoire à Rayonnement régional de Paris, classe de pianoforte.
master classe le jeudi 11 juin 2026 de 10h à 12h30, entrée gratuite sur réservation
concert le jeudi 11 juin 2026 à 19h, entrée gratuite sur réservatio
En lien avec l’exposition « Hugo et l’architecture », ce concert vous propose une exploration de résonances romantiques des deux rives du Rhin.
Le jeudi 11 juin 2026
de à
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-11T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T00:00:00+02:00_2026-06-11T23:59:00+02:00
Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS
https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/entre-le-rhin-et-la-seine
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