Et toi, tu connais notre maison ? – makesense space makesense space Paris

Le makesense_space, c’est quoi ?

> Un espace de travail collaboratif au cœur du 12ème arrondissement

Le makesense space est un lieu de travail, de rencontres et d’événements situé dans le 12ème arrondissement de Paris.

Au quotidien, le space accueille chaque jour près une centaine de résidents :

notre association, makesense, qui crée des outils et des programmes de mobilisation collective pour permettre à tous et à toutes de passer à l’action et de construire une société inclusive et durable;

un incubateur qui développe des programmes d’accompagnement sur-mesure à destination des entrepreneurs et intrapreneurs sociaux;

des associations comme l’Institut du sport durable (une association engagée pour que les clubs sportifs s’investissent dans la lutte contre le changement climatique);

des entreprises sociales comme Lyv (une startup à mission pour révolutionner la prise en charge de l’endométriose)

des indépendant.e.s du quartier…

Lieu de rencontre, d’échanges et de créativité, il permet à chacun·e de travailler dans un environnement stimulant, tout en contribuant à une mission commune : la transition sociale et environnementale.

> Une programmation d’événements ouverte à tous·tes

Le makesense space propose une programmation d’événements gratuits et ouverts au public, incluant des conférences (notamment sur l’entrepreneuriat, l’actualité, l’alimentation durable, la santé mentale…), des soirées de lancement, des débats, des projections de documentaires, des petits déjeuners pour se rencontrer ainsi que des formations pour apprendre et des débats.

> Des activités accessibles à tous·tes

Enfin, le lieu organise des activités accessibles à tous·tes, comme des séances de yoga ou de la méditation à prix libre, des cours de danse ou encore des groupes de parole.

Nos valeurs : Une société plus juste et durable incarnée dans notre tiers lieu. Nous croyons qu’un autre modèle de société est possible. C’est pourquoi notre espace est conçu autour des principes de solidarité, de coopération, de durabilité et d’inclusivité.

Informations pratiques :

> Possibilité de venir tester nos bureaux toute la journée en plus de la visite en s’inscrivant via UBIQ pour la 5ème édition des JNB.

> Visite guidée du makesense space par un membre de l’équipe de gestion du lieu et intervention inspirante d’une structure de l’écosystème.

> L’inscription est gratuite, nombre de places limité pour assurer des visites de qualité.

> Transports en commun recommandés :

Métro : lignes 1 – 5 – 8 (Bastille) ou 14 (Gare de Lyon)

: lignes 1 – 5 – 8 (Bastille) ou 14 (Gare de Lyon) RER : ligne A (Gare de Lyon)

Et toi, tu connais notre maison ? À l’occasion des Journées Nationales des Bureaux 2026 organisées par UBIQ, le makesense space vous ouvre ses portes pour : venir tester le lieu en tant que coworker (10h-18h) & participer à la visite de l’espace (16h30-17h30).

Le jeudi 11 juin 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-11T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T10:00:00+02:00_2026-06-11T18:00:00+02:00

makesense space 11, rue Biscornet 75012 Paris

space@makesense.org



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